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信義天坑民宅主牆裂縫可塞手指　許淑華曝居民辛酸：看了很不忍

▲▼台北市信義區崇德街60巷的道路下陷進度，目前已填平。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市信義區崇德街60巷的道路下陷進度，目前已填平。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，13日下午發生道路坍陷事件，11名住戶遭撤離安置，目前灌漿已完成，確定地址狀況是否能持續承載後居民才可返家。民進黨台北市議員許淑華稍早抵達現場，遇到住在那裡的一位阿伯，直言「看了很不忍」，喊話若1週後居民仍無法搬回，所衍生的住宿、交通費應全由實施者負擔。

▲▼民進黨台北市議員許淑華前往信義天坑現場。（圖／翻攝許淑華臉書）

▲民進黨台北市議員許淑華前往信義天坑現場。（圖／翻攝許淑華臉書）

台北市都發局長王玉芬14日上午到場說明最新進度，說明住戶回到家園前需有3個條件，第一是要透過雷達探測檢查有無孔洞或軟弱土層，第二個是監測建築物有無傾斜，第三則是由專業技術人員進入屋內檢查有無毀損、裂縫，才可以讓住戶回到家園，「希望這工作可儘早完成，大概要1至2週的時間」。

許淑華透露，民宅主牆的裂縫她的手指頭都塞的進去，看來段時間內居民無法回家，一位阿伯不願意離開，昨晚還是堅持住這，今早看到她一直說房子裡都沒電，只能勸他到女兒家住，也聯繫他女兒帶他回家。不要再住這，看了很不忍。

許淑華強調要追究建商與營造商的責任，並要求都發局、區公所針居住超過1週後後所衍生的住宿、交通費全由實施者負擔。

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