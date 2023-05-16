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信義區天坑恐變危樓？　許淑華：蔣萬安應要求承包商負責重建

▲▼許淑華向蔣萬安提出信義區天坑專案報告。（圖／翻攝自許淑華臉書）

▲許淑華向蔣萬安提出信義區天坑專案報告。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁，13日下午發生道路坍陷事件，11名住戶遭撤離安置，目前灌漿已完成，確定地址狀況是否能持續承載後居民才可返家。對此，民進黨台北市議員許淑華15日表示，若房屋鑑定為危樓，或因為這次天坑事件而成為危樓，她會要求台北市長蔣萬安承諾，承包商配合協助重建，重建過程衍生的費用由承包商全權負責。

許淑華提到，她在質詢時給市長看的災後民宅的現勘照片，光是建物主結構牆就有「一個指頭寬」的龜裂縫隙，連天花板和底下地面部分都是一樣狀況，此外，現場因爲需要緊急以水泥灌漿來穩定，但是這個必要的處置，卻因為水泥直接與用來出入的鐵捲門連接，讓門口封閉因此居民也很難短時間再回到家中。

對此，許淑華指出，根據專家技師判斷，大約要兩週時間勘驗報告才會出爐，她要向市府和市長具體提出兩項要求，第一，受損建物結構若沒問題，朝「鄰損爭議」處理，市長應承諾會要建商承包商負起全權責任修繕完畢；修繕時衍生所有費用，要求廠商全數配合支付。

第二，許淑華表示，若鑑定為危樓，市長應承諾會要求承包商配合協助重建，重建過程衍生的費用一樣由承包商全權負責；而針對第二種情形，如果房屋已經因為這次天坑事件而成為危樓，無法續住必須拆除重建的情況，蔣市長尚未具體承諾，她強調，會持續再督促市長請廠商協助重建全，有關居民提供的權益她也會持續協助。

▲▼ 信義區現天坑，房屋有倒塌風險，緊急疏散住戶。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市信義區崇德街60巷華熊營造建築工地旁13日出現天坑。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市信義區崇德街60巷的道路下陷進度，目前已填平。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市信義區崇德街60巷的道路下陷進度，目前已填平。（圖／記者袁茵攝）

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