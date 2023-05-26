「0.3套攝護腺保養」台南養生會館藏春色　長腿按摩妹慘了

▲台南市警二分局查獲養生館藉由色情按摩，從事俗稱「0.3套」之性交易，將洪姓客人、沈姓女子及杜姓負責人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲民眾檢舉，於中西區南華街1處大樓裡有養生會館經營色情，經多日派員探訪、蒐證，25日下午3時許，埋伏查獲養生館藉由色情按摩，從事俗稱「0.3套」之性交易，查獲從事交易的洪姓男客、沈姓女子及養生館杜姓負責人，全案依社會秩序維護法裁罰外，另將杜姓負責人依妨害風化罪嫌送辦。

第二分局於日前接獲民眾檢舉中西區南華街1處大樓裡有養生館從事色情性交易，經員警多日探訪埋伏，25日下午3時許發現36歲洪姓男子從該大樓步出，其神情略顯緊張，快閃離去，員警隨即上前盤查，洪男面露驚慌、支吾其詞，對盤問交代不清，即帶同至養生會館查明原委。

該場所杜姓負責人坦承洪男剛於店內與36歲沈姓女子性交易完事後方離去，經查該養生館以1節50分鐘1600元之代價，幫不特定客人從事按摩及「攝護腺保養」之0.3套性服務，由杜姓負責人每次抽取1000元媒介費用，其餘歸小姐所有，現場查扣潤滑液、帳單等證物，39歲杜姓負責人依妨害風化罪送辦；洪男及沈女則另依社會秩序維護法裁處，各裁罰新台幣3000元。

市警二分局表示，色情行業不僅妨害社會善良風俗，更影響鄰近住戶居住品質，有礙青少年身心發展，二分局將持續結合社區警政再出發工作，積極勤區諮詢訪查運用各項勤務清查掃蕩，澈底掃除色情犯罪，淨化轄區治安環境。