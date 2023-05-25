雲林女加LINE「投資賺百萬」被詐！再約咖啡店面交70萬　車手GG了

記者蔡佩旻、郭玗潔／雲林報導

雲林縣斗六市黃姓女子因點擊網路投資廣告，進而加入投資LINE群組，被裡面的「老師」、「專家」以話術詐騙，誆稱幫她投資虛擬貨幣，就可以獲利百萬，讓她先後匯款、面交多次。而後黃女發現被詐騙，報警與警員合作，再次和詐團相約咖啡廳面交現金70萬元，由喬裝成顧客的員警逮捕來取款的潘姓車手，全案警詢後依刑法詐欺罪移請雲林地檢署偵辦。

▲雲林女子加入詐團投資LINE群組，詐團誆稱幫她操作虛擬貨幣，就能讓她獲利百萬。（圖／蔡佩旻翻攝）

黃女於日前在網路上看到投資廣告，在好奇心驅使下點進去觀看，之後遭到詐騙集團鎖定，詐團向黃女表示可以幫她代操虛擬貨幣，讓她獲利百萬。黃女不疑有他，便加入投資LINE群組，群組內多名自稱投資「老師」、「專家」之人陸續向黃女介紹投資方法，黃女因而落入詐騙陷阱，先後匯款及面交多次後，至公正派出所詢問時，才發覺自己竟遇到假投資詐騙。

警方得知詐團仍持續詐騙黃女，還要求她提領70萬元現金，交付給虛擬貨幣業務專員，遂取得黃女的同意和配合，由數名員警喬裝顧客，埋伏在面交現金的咖啡廳內，等車手與黃女完成面交瞬間，眾員警一擁而上，逮捕該名潘姓車手，全案警詢後依刑法詐欺罪移請雲林地檢署偵辦。

斗六分局表示，近來「投資詐欺」十分盛行，遭詐件數與單筆受騙金額都躍居第一名，提醒民眾沒有穩賺不賠的投資，標榜保證獲利的網路投資都是詐騙詐騙，注意以下要點「加LINE投資風險高，投資廣告勿輕信，下載APP、加LINE好友或註冊網站投資必有詐」，減少受騙機會，以守護自身的荷包。