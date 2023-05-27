選罷法排黑！林文瑞恐無法轉戰雲林立委　辦公室：下周對外說明

▲國民黨立委林文瑞恐受新版《選罷法》影響，無法登機參選2024立委。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院昨三讀通過《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，讓已獲國民黨提名參選雲林第一選區的現任不分區藍委林文瑞恐失去登記參選資格。對此，林文瑞辦公室今（27日）向記者表示，他們還在跟中選會、內政部、國民黨部討論，也釐清此次修法範圍會影響到什麼程度，並於下周會有統一的對外說明。

據了解，林文瑞曾於2004年犯下「投票行賄罪」，被雲林地方法院判決有期徒刑8個月，緩刑2年、褫奪公權2年，並於2005年1月判決確定。然而昨立法院會三讀通過的《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，意味著林文瑞恐無法登記參選2024立委。

對此，林文瑞辦公室27日下午向《東森新媒體ETtoday》表示，他們還在跟中選會、內政部等主管機關、國民黨部討論，也釐清此次修法範圍會影響到什麼程度，並於下周會有統一的對外說明。

對於林文瑞得知此事後的心情，林文瑞辦公室透露，沒有特別怎樣，就是趕快釐清影響範圍，然後趕快做出安排。另外，截至發稿前林文瑞本人尚無回應。