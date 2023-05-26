談AI取代一切？　李彥宏：共生非對立，機器沒必要變成人

▲百度創辦人李彥宏 。（圖／翻攝 北京日報）

記者任以芳／綜合報導

2023中關村論壇昨25日在北京中關村拉開序幕，主題圍繞「開放合作、共享未來」。近期全球都在關注通用人工智慧（AGI）的發展，也引發了一些爭議。百度創始人李彥宏指出，機器不會變成人，也不是該努力方向，如何讓AI變更聰明提高效率，學會與機器共生，不是二元對立。

2023中關村論壇25日在北京中關村拉開序幕，共有6大板塊的150餘場活動，80多個國家和地區的科學家、企業家、投資人談科論道，區塊鏈、高端製造、基因與細胞治療等領域的前沿成果將亮相，30多個國家和地區的2500多個團隊將在這裡同台路演、跨國競技。

今年外界高度關注百度研發的「文心一言」，被封為是「中國版Chat GPT」。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏受邀演講也成為趨勢指標。他首先指出，百度是全球科技大廠中第一個釋出GPT大模型產品的公司，因為長期的積累和投入，釋出速度才這麼快，「百度早在2019年就釋出文心大模型1.0，此後不斷迭代到2.0、3.0，很快還會推出文心大模型3.5版本。」

▲各國十分重視人工智，如讓機器腦更聰明。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）

李彥宏說，「現在正處在全新起點，以大模型為核心的人工智慧新時代，大模型改變了人工智慧，大模型即將改變世界。」因為大算力、大模型、大資料，導致了「智慧湧現」，過去的人工智慧是，教過的有可能會，沒教過的就不會，被動學習，但大模型出現「智慧湧現」之後，以前沒教過的技能也會了。

同時，人工智慧發展方向從搜尋引擎就是典型的辨別式，走向「生成式」，用AI進行文學創作，寫報告、繪製海報等，讓工作效率大幅度提升。「有研究機構認為，在未來10年，知識工作者的效率可以提高4倍。」

那麼大模型怎麼重新定義人工智慧？李彥宏說，大模型重新定義人機互動。過去幾十年，都是輸入一個命令，電腦給予反應。如今，人工智慧的誕生，人們可以用自然語言跟電腦進行互動。

李彥宏說，「比如我想查一下4月份，我的公司有哪些產品的毛利率，超過了疫情前的水平？過去很可能需要助理花半天一天時間才能獲得。今天，如果計算機懂你的自然語言，一秒鐘之內就可以給你一個表格。」

「自然語言人機互動會帶來提示詞革命。」李彥認為，未來的應用，是透過自然語言的提示詞來調動原生AI 應用實現的。這意味未來人們薪酬水平，將取決於提示詞寫得好不好，而不是取決於程式碼寫得好不好。

李彥宏預測，10年後，全世界有50%的工作會是提示詞工程。提出問題比解決問題更重要。「我們的教育要教孩子提出問題，而不僅僅是解決問題。」

他也提醒，「大模型會重新定義營銷和客服，有了大模型，即使有70億個客戶，每一個客戶也都可以有一個專屬的7×24小時、什麼都知道的助理去服務他。」

▲百度研發「文心一言」。（圖／CFP）

李彥宏也趁機介紹百度之後技術再升級，運用AI原生思維重構所有的產品、服務和工作流程。「比如我們的如流智慧工作平台，讓每一位員工都有一個具有豐富專業知識、實時響應的工作助理。透過對話理解能力，實現聊天記錄的智慧總結。我的同事評價說，整個驚呆了，這個當時確實秀到我了。」

李彥宏繼續介紹，「文心一言」也在飛速進步，比如，QPS每秒查詢推理響應速度，提升10倍，這代表著推理成本已經降低為原來的十分之一。已經做到資料可控、框架可控、模型可控，可以賦能千行百業，助力中國經濟開創下一個黃金30年。

外界擔心機器會不會取代人？李彥宏說，「認為把機器變成人，不應該是努力的方向。機器很多方面會比人強，但機器變不成人，也沒必要變成人。機器會越來越聰明，能夠幹的事越來越多，效率會越來越高，我們需要與機器共生，而不是二元對立。」

如何防止失控？他說，人工智慧技術飛速發展過程中，確實有可能出現對人類不利的方向。防止失控，需要擁有先進AI技術的國家通力協作，從人類命運共同體的高度來制定規則。

最後，李彥宏跟現場嘉賓指出，「要參與規則的制定，就要先上牌桌，才能擁有話語權，才有全球競賽的入場券。」