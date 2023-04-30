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大陸 大陸焦點 特派現場

百度、微博負責人遭約談！陸網信辦：造成淫穢、賭博等訊息傳播

▲▼新浪微博熱搜榜增新時代 。（圖／CFP）

▲新浪微博。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路平台百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣的負責人近日遭到大陸官方網信辦約談，原因是對用戶發出的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害訊息在網上傳播。

大陸國家網信辦表示，2023年第一季，全國網信系統進一步加大網路執法力度，健全制度機制，增強工作隊伍，規範網路執法行為，持續推進「清朗」系列專項行動，堅決依法查處網上各類違法違規行為，累計約談網站2203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4208家。

▼百度。（圖／CFP）

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

網信辦指出，針對百度、新浪微博、鬥魚、豆瓣等網路平台履行主體責任不力，對其用戶發出的訊息未盡管理義務，造成淫穢色情、封建迷信、招嫖賣淫、賭博引流、高利借貸等有害訊息在網上傳播的問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

網信辦提到，針對必應搜索網等網站平台存在法律、法規禁止發布或者傳輸訊息等問題，國家網信辦指導屬地網信辦分別依法約談相關網站負責人，責令其限期整改，暫停相關功能，處置相關帳號，從嚴處理責任人，並分別給予罰款的行政處罰。

網信辦還強調，下一季，國家網信辦將選取部分省級、地市級網信部門開展實地監督檢查，推動各級網信部門依法履行職責，增強隊伍力量，加大工作力度，加強工作保障，提高網路執法能力，深入推進嚴格規範公正文明執法，有力維護人民群眾在網路空間的合法權益。

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