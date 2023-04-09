▲文心一言在蘋果App Store上的軟體是盜版軟體。（圖／翻攝百度AI微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

百度公司自研開發的「文心一言」人工智慧語言模型軟體日前公開發表，外界評價褒貶不一。就在百度持續優化該AI軟體時卻發現，蘋果App store和部分應用商店上已經可以發現多款「文心一言」App軟體提供收費或免費下載。對此，百度緊急發聲明強調「都是假的」，並對蘋果公司及相關開發者團隊提告。

▲百度提告蘋果公司及相關軟體開發商。（圖／翻攝百度AI微信公眾號）

《環球時報》報導，百度在線網絡技術（北京）有限公司通過「百度AI」微信公眾號發表聲明，指出目前文心一言沒有任何官方App。該公司表示，在官宣前，凡是在App store和各種應用商店看到的「文心一言」APP都是假的；凡是「文心一言」收費下載、付費會員都是騙子；凡是向用戶售賣「文心一言內測激活碼」的都是騙子；凡是聲稱有「文心一言源代碼」的都是騙子。

▲百度推出的文心一言是大陸首款類似ChatGPT的AI軟體。（圖／CFP）

根據實測三款在App Store上出現的「文心一言」軟體顯示，三款app均需在提問一到兩次後購買會員，否則無法繼續提問。實測人員提問「你是誰」及「你和百度什麼關係」時，其中一款「文心一言-AI機器人智能對話」稱，「我是ChatGPT-4，由OpenAI公司基於GPT-4訓練的大型語言模型，我可以回答各種問題和提供幫助。」

另一款紫色標誌的「文心一言」軟體則回答，「我是一款基於ChatGPT-4與文心一言共同實力打造的智能機器人，名稱由創造我的團隊所決定，您可以對我隨意命名；我是一個獨立的機器人，與百度無關。然而，我是由OpenAI所開發的語義模型ChatGPT-4以及文心一言所共同組成的，這些技術可能會在百度的某些產品或服務中使用。但是我並不直接與百度有任何關係。」

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／翻攝自百度）

據悉，百度在北京總部於3月16日公開發表AI產品「文心一言」，同時公開「文心一言」的邀請測試方案，包括百度智能雲即將面向企業客戶開放的文心一言API接口調用服務等。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏強調，外界對文心一言的反饋和自己預期差不多，ChatGPT剛出來的時候反饋比文心一言還要糟糕。