記者任以芳／北京報導

東森集團總裁王令麟日前展開北京科技參訪之旅，拜訪百度Apollo無人自動駕駛，以及體驗大陸版Chat GPT「文心一言」（ERNIE Bot）。初次迎接台灣來的貴賓，百度AI對話機器人只花3秒時間，運用「東森集團」做藏頭詩，並且用四川話朗讀，王令麟聽完後稱讚「文心一言」，希望帶台灣學生來深度交流百度團隊日新月異的AI技術。百度方面也熱情回應，「歡迎！」

今年3月16日百度發布AI聊天機器人文心一言，這個號稱是「中國版ChatGPT」一開始不被看好。百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏實測時被批評預錄「缺乏真實感」，發布首日排隊申請的企業版API調用服務測試的企業使用者突破6.5萬家，參與實測用戶事後表示，整體效果超出預期。

東森集團總裁王令麟、東森新媒體ETtoday副董事長兼社長馬詠睿、東森自然美執行長林燕玲等一行參訪北京亦莊百度Apollo，除了體驗無人駕駛，百度相關人員現場展介紹「中國版ChatGPT」文心一言，果然讓人眼前一亮。

▲百度文心一言運用AI編寫歡迎詞，迎接東森集團總裁王令麟一行。（圖／記者任以芳攝）

為了迎接遠道而來貴賓，百度文心一言立刻寫一段歡迎詞，大約3秒時間，AI聊天機器人自動生成內容，「歡迎來到亦莊的Apollo Park這裡是一個充滿活力和創新精力的地方，為人們提供了多元化的娛樂選擇。…更是一個讓人們放鬆身心，享受生活的地方。我們非常期待您的到來， 希望您在這裡度過一個愉快的時光！」

▲百度文心一言3秒時間運用「東森集團」做藏頭詩 。（圖／記者任以芳攝）

文心一言也展示最拿手中文造詣，運用「東森集團」做藏頭詩，3秒時間立刻寫出「東風浩蕩春光好，森嚴壁壘壯心豪，集思廣益謀發展，團結奮鬥向未來。」

AI機器人寫出象徵大好前景的藏頭詩，王令麟立刻拍桌大喊「財！」百度相關人員也介紹，「（文心一言）在文化上，尤其對中國文化理解確實比Chat GPT有優勢。」

單就文心一言大模型的訓練資料包括萬億級網頁數據、數十億的搜索資料和圖片資料、百億級的語音日均調用資料，以及5500億事實的知識圖譜等，造就文心一言對於中文理解能力十分精準。

▲ 文心一言創造配圖文案。（圖／記者任以芳攝）

文心一言也展示核心優勢，用四川話朗讀東森集團藏頭詩、體驗無人車在朋友圈發送有照片的文案、設計一套台灣5日遊的行程。最終機器腦呈現出來的答案，依照內容深淺約在3至8秒內完整呈現。

比如，文心一言編寫王令麟一行體驗無人車的文案，「今天來到了亦莊的ApoloPark，體驗最新的無人駕駛車。這項科技真是讓人嘆為觀止！不僅僅是一個交通工具，更是未來交通的一次革命，在這裡我感受到了科技的力量和未來交通的潛力。無人駕駛車的技術越來越成熟，讓我們的出行變得更加安全、便提和高效。期待未來的無人駕駛車能夠真正地實現全面普及，讓我們的出行智能化和高效化。」

最後自動標註「＃亦莊ApoloPark＃、＃未來交通＃」，附上充滿科技未來感的道路和高樓的配圖，整體呈現近乎用人腦寫出來的文案。

▲百度AI聊天機器人也能建議旅行路線。（圖／記者任以芳攝）

文心一言也能編排台灣5日遊的計畫，內容顯示第一天去台北101大樓、第二天去台中轉往南投日月潭、第三天去嘉義阿里山和雲龍瀑布、第四天去台南赤崁樓和安平古堡，第五天去高雄西子灣。

AI機器人編排台灣西部五日遊「建議」行程十分緊湊，百度相關人員忍不住問，「這樣去玩的嗎？可以收藏一下。」王令麟回應，「這是標準行程，現在就是這樣。」

▲ 東森集團總裁王令麟與東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者任以芳攝）

體驗文心一言功能後，王令麟大力稱讚，大陸有這麼好百度的AI團隊，未來應該與台灣多多交流，希望之後帶台灣學生實來實際體驗，學習日新月異的AI技術。百度方面也熱情回應，「歡迎！」

對於百度開發的AI聊天機器人實際應用，王令麟也指出，台灣目前只有發展經濟和科技，沒有實際應用在現實生活，但百度的AI技術可望應用在老齡化社會，將會造福不少老人，看好AI技術結合大健康產業趨勢，為人們提供更加便利生活服務。

