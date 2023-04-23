東森集團總裁王令麟拜訪北京百度 體驗無人車讚：未來出行趨勢！

記者任以芳／北京報導

東森集團總裁王令麟日前結束湖南祭祖探親，隨即展開北京參訪行程，拜訪百度Apollo無人自動駕駛，體驗沒有司機的出行服務。百度「蘿蔔快跑」無人車全程自動領航，方向盤在無人控制狀態靠AI智能引路，十分平穩。王令麟體驗無人駕駛後也指出，「生平第一次（體驗），這是非常好的趨勢。」相信年輕人可以接受，未來進入高齡化社會，速度慢的無人巴士對於老年人來說是很好服務。

▲東森集團總裁王令麟一行拜訪北京百度Apollo Park總公司。（圖／記者任以芳攝）

根據百度公開資料顯示，百度Apollo2013年啓動自動駕駛領域佈局至今，積累超4600項自動駕駛專利族，高級別自動駕駛專利族數全球第一，測試總里程超5000萬公里。百度積極從「技術驗證」升級走向「用戶體驗」，期望轉化成人們日常出行新交通工具。

▲百度向東森集團總裁王令麟介紹最新研發無人車款，沒有方向盤設計。（圖／記者任以芳攝）

東森集團總裁王令麟前往亦莊拜訪百度Apollo Park總公司，實際了解大陸無人駕駛發展情況。其中，百度最新研發第六代量產無人車立刻吸引眾人目光，車體流線造型酷炫，有如來自未來世界，配備有38個傳感器，包括12個攝影機，12個超聲波傳感器，八個光學雷達（Lidar）。

解說員介紹，「Apollo RT6具備城市複雜道路的無人駕駛能力，成本大約人民幣25萬元（換算台幣120萬左右）。依照目前（大陸）法規必須要有方向盤，等到未來法規允許可以快速切換，這是很前瞻性設計，未來這款車可以依照個人需求，打造不同功能。」

▲東森集團總裁王令麟體驗無人駕駛。（圖／記者任以芳攝）

百度總公司特地安排王令麟一行體驗已上路的「蘿蔔快跑」車隊，屬於第5代無人自駕車，由於屬於測試階段，大多數駕駛座有領航員，但雙手全程不觸碰方向盤，完全倚靠無人自駕感應系統。

上車前，AI蘿蔔小秘先提醒乘客繫上安全帶，車子再自動啟航，方向盤無需駕駛控制，依照路況自動向左轉或向右轉、變換車道，透過車頂傳導器感應紅燈停、綠燈行，整體車速平穩維持在50到70公里，讓人瞬間進入未來世界，

體驗過程中，無人駕駛車偵測旁邊有車輛「非正常」切入，立刻提前啟動3秒應急機制，馬上煞車。此時車內AI蘿蔔小秘說，「抱歉！急煞一下，蘿蔔會繼續修煉自己的技術。」

▲東森集團總裁王令麟表示無人車是未來趨勢，有助於服務高齡化社會交通出行。（圖／記者任以芳攝）

體驗15分鐘後，「蘿蔔快跑」無人車隊回到起始點，王令麟也分享乘坐心得，「生平第一次（體驗），這是趨勢，對我們年紀大已經60多年坐有人駕駛，還是習慣有人開車。但我相信這個未來趨勢，年輕人是可以接受的。」

王令麟進一步說，「尤其現在進入老齡化社會，無駕駛巴士很適合年紀大的人，定點定時，車子速度又慢，是可以的。」

無人自動駕駛如何感應外來危險與路況？來到百度模擬智慧路口，解答一切，解說員向王令麟介紹，透過AI相機攝像頭、魚眼攝像頭、激光雷達，三個設備負責感知地面信息情況，透過路邊安裝百度數據箱進行計算，最後發射給車頂端的感應器。

▲東森集團總裁王令麟參訪百度Apollo Park總公司。（圖／記者任以芳攝）

恰巧，王令麟參訪當天也是百度Apollo平台開放六週年之際，發佈全國首個全無人自動駕駛運營報告—《無人之境旅途：2022百度自動駕駛出行服務年度報告》。內容指出，蘿蔔快跑已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等城市，在過去的一年間新增的商業化城市達7個，全無人自動駕駛出行服務城市已覆蓋北京、武漢、重慶。

報告數據顯示，2022年蘿蔔快跑平台大陸活躍用戶數量較2021年增長將近2倍，訂單量多倍數增長。2023年一季度，蘿蔔快跑訂單量已超200萬，APP用戶滿意度評價達4.9分，其中5分滿分好評佔比最新數據高達97.12%，2020年、2021年、2022年全球知名調研機構Guidehouse連續將Apollo列為全球自動駕駛領域四大「領導者」之一，是領導者陣營唯一的大陸企業。