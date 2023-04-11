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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸擬管制生成式AI　要求內容「不得顛覆國家政權」

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲人工智慧聊天機器人ChatGPT在全球爆紅。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家互聯網信息辦公室11日發布關於《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》）公開徵求意見。意見稿提到，利用人工智能（台稱人工智慧）生成的內容，「應當體現社會主義核心價值觀」，內容不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度。

中國國家網信辦今天發布「生成式人工智能服務管理辦法」的徵求意見稿，文中要求生成式AI正式向社會大眾提供服務前，應按照「具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定」向網信部門申報安全評估，並按照「互聯網信息服務算法推薦管理規定」履行備案和變更、註銷備案手續。

由於生成式AI可以藉由學習大量數據而創造出各式不同的內容，因此在這個辦法中也對於生成內容做出規範。

意見稿共計21條，當中提到，利用人工智能生成的內容，「應當體現社會主義核心價值觀」，內容不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情信息，虛假信息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。

這份辦法同時要求生成的內容必須尊重知識產權、確保訊息真實準確、不應帶有歧視。若有不符合要求的內容，營運方除內容過濾等措施外，應在3個月內藉由模型優化等方式，防止再次生成。

辦法提到，若違反規定，但未違反現行法律者，由網信部門和有關主管部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正；拒不改正或者情節嚴重者，責令暫停或者終止利用生成式AI提供服務，並處罰款；違反治安管理行為者，依法給予治安管理處罰；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

近期多家大陸互聯網公司爭相推出類似ChatGPT的產品，包括阿里巴巴發布最新大規模語言模型「通義千問」；商湯科技的「日日新」，以及百度較早時發布的「文心一言」。

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