排黑條款是執行賴清德意志？　陳建仁：讓台灣民主更上層樓

▲陳建仁出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

立院26日表決高度爭議的《選罷法》修法，未來若通過，曾涉黑金槍毒者皆不能參選，引發各界討論。對此，行政院長陳建仁26日受訪說，台灣民主制度的運作越來越趨成熟，對候選人的要求也越來越高，「這些民選公職人員都必須要監督、制衡行政部門的運作，所以他們需要具有更好的尊嚴、名譽及信賴的這些資格和條件」。

《選罷法》修法草案擬增列參選消極資格，包括曾犯與《刑法》所定暴力妨害他人競選或賄選罪構成要件相同、罪刑相當之罪，曾犯《組織犯罪防制條例》、國安三法、《反滲透法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定、犯最輕本刑7年以上之罪、或經判10 年以上徒刑確定等，均不得登記為候選人。

陳建仁26日出席「綠色化學共創永續聯合頒獎典禮暨成果發表會」前受訪表示，台灣民主化以後，實際上台灣也一次一次經過了民主選舉的洗鍊，台灣民主制度的運作也越來越趨成熟，對於候選人的要求也越來越高，「這些民選公職人員都必須要監督、制衡行政部門的運作，所以他們需要具有更好的尊嚴、名譽及信賴的這些資格和條件」。

陳建仁說，因為看到這樣的需要，所以就提出相關的修法，當然人民更不容許有黑金槍毒背景的候選人，所以除了相關的修法，也希望朝野委員都能夠支持，讓台灣的民主運作能夠更上層樓。