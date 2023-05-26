阿扁抗議無效？選罷法排黑推「最嚴版」　柯建銘：黨團共識一致投票

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院今（26日）將表決高度爭議的《選罷法》修法，未來若通過，曾涉黑金槍毒者皆不能參選，前總統陳水扁多次陳情呼籲勿將《洗錢防制法》列入，對於外界認為修法過嚴、黨內也傳出應放寬聲浪。民進黨團總召柯建銘26日受訪時表示，黨團有達成共識，會按照行政院版本達成一致投票，不可能會有人跑票。

柯建銘表示，選罷法今天要表決，是眾所矚目的案子，各黨團都會拿出最後版本，民進黨很清楚會按照行政院的版本，有兩個部分要加嚴，有關違反國安法12-1、12-2要列入；另外，先前漏列的代表會主席選舉也要加進去。

至於爭議最大的犯「洗錢防制法」判決確定者不得參選、十年以上刑度尚未定讞者不得參選兩部分，柯建銘表示，「當然！」兩個部分加嚴，黨團有達成共識，會按照行政院版本達成一致投票。

對於外界質疑此次修法要貫徹賴清德意志？柯建銘指出，去年12月行政院就通過草案，這是蘇揆（前行政院長蘇貞昌）時期送進來，當時一片叫好，朝野甚至提出加嚴版本，過程中不斷討論，賴清德也對相關黑金槍毒改革很堅持、沒有退路，民進黨團會一致投票。

民進黨立委許智傑則表示，也沒有貫徹誰的意志，排黑是全民共識，但拿捏到什麼程度最恰當都有討論空間，應該再討論一下，在無罪推定的角度，排黑大家都可以接受，但一審判決也還沒做最後決定，黨的部分做這決定其實也可以，但修法就要三思。

至於陳水扁痛批修法是民主開倒車？柯建銘則表示，尊重阿扁的說法。對於阿扁可能抗議？許智傑則坦言，自己也是看新聞才知道。