民進黨再揭秦啟松「厚友誼們」　要求侯友宜出面釋疑

▲民進黨發言人張志豪、立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜召開「秦啟松的厚友誼們」記者會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

新北市長侯友宜遭爆與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場合照，國民黨立委羅明才也遭爆料在招待所與秦啟松關係匪淺。對此，民進黨發言人張志豪、立委參選人曾柏瑜及新北市議員陳乃瑜26日召開「秦啟松的厚友誼們」記者會，抨擊侯友宜及羅明才在國人對吸金詐騙案都深惡痛絕時，卻與詐騙犯嫌同框，依照徐巧芯的標準，侯友宜跟羅明才兩人應該主動對外說明，不要逃避。

「黑金、詐騙、貪腐就是國民黨的DNA。」張志豪指出，涉嫌炒股的國民黨籍立法委員吳怡玎之父吳光訓坑殺股民；朱立倫提名具有黑二代背景的羅明才代表國民黨參選立委，和吸金案主嫌秦啓松過從甚密；侯友宜也與吸金案主嫌秦啟松多次合照，「依照徐巧芯的標準，請問侯友宜、羅明才跟秦啟松的關係是什麼？」

曾柏瑜表示，昨天四叉貓起底羅明才，和被起訴的詐騙集團亞太國際地產的頭目秦啟松關係密切，且不只是一起吃飯，竟然是在私人招待所與詐騙集團成員共度時光，甚至為他們發表演講、加油打氣，這實在令人匪夷所思，身為財政委員會召委的立委，竟然背書詐騙集團？

曾柏瑜進一步指出，2014年秦啟松就開始吸金詐騙，而羅明才委員於2016年還受邀前往詐騙集團的總部，為亞太國際的「亞太人」加油打氣，請問羅明才當時是在為詐騙集團的員工打氣，還是為投資人加油？不管是哪一種情況都很糟糕；就算秦啟松被起訴前，羅明才不知道這間公司是在詐騙，那2020年秦啟松被起訴後，羅委員有為自己犯下的過錯道歉、為投資人討回公道嗎？

陳乃瑜則表示，國人對於詐欺犯深惡痛絕，政治人物更應該以身作則，民進黨的立委用退選來證明自己的清白，不曉得國民黨是否也會用相同的標準檢驗自家候選人？

陳乃瑜還質疑，侯友宜前官派石碇前區長李浩榕及2名公務員，被檢調以涉嫌承辦災害緊急搶修案訊問，長期向廠商索賄或收受不正利益，洩標案底價護航廠商得標引爆弊端，甚至連救災搶修的錢也貪，根本就是「李朝卿翻版」！

陳乃瑜指出，石碇區前區長之前為什麼可以在石碇橫行霸道？因為他都對外嗆聲「我是侯友宜愛將，他文大宿舍事件，就是我幫他喬的！」。這位前區長長期索賄，根本就是侯友宜縱容。侯市長無心市政，放任新北治安惡化，市府內貪瀆情況竟如此嚴重，連救災錢都敢貪汙，侯市長應該道歉負責。