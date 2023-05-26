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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭抹黑「支持打罵教育」　柯文哲無奈：又不能把他嘴巴縫起來

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前赴政治大學演講，稱學生不打不罵怎麼管教，被質疑是支持打罵教育。對此，柯文哲26日受訪表示，選舉到了一定會抹黑什麼，一段話要挑中間一段話出來擴大，「反正嘴巴在他身上，他怎麼抹黑你也沒辦法，你又不能把他縫起來」。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨26日舉行「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會，針對一募到款就開文宣部職缺，被質疑是拿錢找網軍？黨主席柯文哲表示，是要拿錢去招募員工，「你一開始就說什麼要招募網軍，這跳太多」。

「不過這樣，選舉到了每天各式各樣抹黑都會跑出來，所以這本來也沒有什麼。」柯文哲說，反正就是募了一點錢，選舉總是要開支，做什麼都要錢，租辦公室要錢、租總部要錢、雇人也要錢，「我們明白講，我們以前也沒有去搞什麼財團掛勾，所以到現在為止有一點像乞丐戰法，不管再怎麼樣還是要募一點錢才有辦法打選戰」。

另外，日前赴政治大學演講，稱學生不打不罵怎麼管教，被質疑是支持打罵教育？柯文哲說，選舉到了一定會抹黑什麼，一段話要挑中間一段話出來擴大，「我是在抱怨說現在大學教授不敢開早上8點的課，為什麼？大家都爬不起來，後來發現很多老師每個都挑時間，都閃掉早上第一堂課，我就說現在學生很欠缺管教」。

柯文哲說，認真工作是一種文化，不能管教，到底怎麼可以？然後就開始說柯文哲支持打罵教育，認為沒有打罵沒有辦法管教，「隨便他們，反正嘴巴在他身上，他怎麼抹黑你也沒辦法，你又不能把他縫起來」。

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