立院今表決選罷法排黑條款　柯文哲：不要無限上綱

記者陳家祥／台北報導

立院26日表決高度爭議的《選罷法》修法，未來若通過，曾涉黑金槍毒者皆不能參選，引發各界討論。對此，民眾黨主席柯文哲26日受訪表示，既然國家有刑法、有褫奪公權的法，用那套就好，不要無限上綱，直言藍綠從來沒有辦法很真誠的討論這國家應該怎麼處理問題，純粹政治考量在鬥法，看了是很討厭。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）



《選罷法》修法草案擬增列參選消極資格，包括曾犯與《刑法》所定暴力妨害他人競選或賄選罪構成要件相同、罪刑相當之罪，曾犯《組織犯罪防制條例》、國安三法、《反滲透法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定、犯最輕本刑7年以上之罪、或經判10 年以上徒刑確定等，均不得登記為候選人。

針對俗稱「排黑條款」的《選罷法》修法將通過，柯文哲說，先表明態度，這案子就看到國、民兩黨真的是沒有辦法理性討論，「如果問我的話，有褫奪公權制度就好了，法絕對不要因人設事」。

柯文哲指出，既然國家有刑法、有褫奪公權的法，用那套就好，何必要特別說誰不可以怎樣怎樣，然後搞得無限上綱，「如果要無限上綱，那乾脆不要有更生人協會，好像每個坐過牢的人出來都被這社會排斥，他當然一定更走極端」。

「所以問我意見，我是覺得既然有褫奪公權制度，就不要再搞一些有的沒的，特別是不要因人設事。」柯文哲指出，然後民進黨提一個、國民黨馬上加碼，國民黨在賭民進黨不敢，就是要打蛇隨棍上，「我在這事件看到，我們從來沒有辦法很真誠的討論這國家應該怎麼處理問題，純粹政治考量在鬥法，看了是很討厭」。