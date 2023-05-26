南下見陳水扁　柯文哲稱「醫生病人關係」：不會拜託他支持

記者陳家祥／台北報導

2024年選舉腳步接近，民眾黨主席柯文哲日前南下見前總統陳水扁，被民進黨解讀是要搶當反綠盟主。對此，柯文哲笑說，「阿扁什麼時候變成藍軍？」，自己定期會去探視、關心阿扁，但不會說要拜託支持什麼，「這種話我不會講，醫生跟病人的關係，我都不會去拜託他你要支持我什麼，都不會」。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲表示，每隔一段時間還是會去見阿扁，因為自己還是他以前醫療小組召集人，有時候定期去追蹤，「其實我對他病情還蠻有興趣，他就是一個很少看到的案例，定期去看一看變化怎麼樣，關心一下他的健康」。

柯文哲笑說，阿扁從以前認識到現在還是一樣，平常好像很沒精神，但一提到政治，就很奇怪，馬上精神百倍生龍活虎，「我想說，好啦、好啦，他喜歡講就聽他講幾句」。

「但是這樣，對我來講，他還是當過4年的台北市長，8年的總統，再怎麼樣腦袋裡還是裝了很多有用的資訊。」柯文哲說，有時候聽阿扁講，當然會問他幾句、對國內的看法。

但柯文哲強調，這次去都沒有說要拜託支持什麼，這種話他不會講，「醫生跟病人的關係，我覺得這關係不錯，如果去跟阿扁拜託，變成我要拜託他，所以我都不會去拜託他你要支持我什麼，都不會」。