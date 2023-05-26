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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京傾向支持柯文哲？　柯：我是候選人中最能跟中美溝通的人

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選藍綠白參選人底定，華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，北京對國民黨的侯友宜不熟悉，傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲26日受訪表示，他自己解讀，葛來儀的說法應是指在所有候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）

針對葛來儀的說法，柯文哲說，正確講法是這樣，常說要在中美之間取得平衡，「我認為，我是一個有辦法跟美國溝通，也有辦法跟中國溝通的人」。

柯文哲強調，溝通還是很重要，買賣不成仁義在，「你有你的底線、我有我的底線，大家講清楚，如果你侵犯到我的底線我跟你拚，但你沒有侵犯到我的底線大家來談」，不管對美國對中國都表達同樣態度。

「所以正確講法，就是我520參選講的話，我希望台灣是中美溝通的橋樑，不是中美對抗的棋子。」柯文哲說，希望台灣是美麗之島福爾摩沙，而不是像外國媒體在講得全世界最危險的地方，搞到連「股神」巴菲特都趕快把資金抽走，這我們不希望。

柯文哲表示，也希望藉此讓台灣成為一個團結和諧的社會，而不是分裂鬥爭的社會；柯說，他自己解讀葛來儀的說法，在所以候選人中，柯文哲是最能跟中美兩邊溝通的人，這樣解讀就好。

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