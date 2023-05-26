暗夜縱火燒死9人竟逃死刑　柯文哲：若要廢死要有配套

記者陳家祥／台北報導

李國輝6年前潑汽油放火要燒死陳姓友人沒成功 ，卻造成9人無辜喪命，歷經一審更二審4次判死刑都遭駁回，最後改判無期徒刑定讞。新北市長侯友宜表示遺憾，質疑法院與人民的距離也越來越遙遠。對此，民眾黨主席柯文哲26日受訪說，支持死刑在社會上有很大支持度，若要廢除死刑就要有配套，「如果法務部對這有特別意見，乾脆一套做出來」。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲說，廢死問題已經討論太多次，死刑到底要不要廢掉？台灣很多公共政策，會完全偏一邊的就是維持死刑制度，這從以前到現在，支持度印象中沒有低過80%，就是「你認為要維持死刑還是廢除死刑」，支持維持死刑的在台灣社會民調支持度大步都在80%以上。

「但是這樣，歐美國家，特別是北歐、西歐，一直透過像國際特赦組織、人權組織對台灣政府有施壓。」柯文哲說，有一年去歐盟訪問也有遇到同樣問題，但是從漢高祖劉邦進關中與民約法三章開始，殺人者死，2000年的文化一下子要改變也不容易。

柯文哲說，如果真的要廢除死刑，那就要有配套措施，比方說終身監禁。所以這題目是這樣，這叫民族的文化或是國家的文化，就是已故前新加坡總理李光耀在講的「亞洲價值」論點，主張不要完全用西方的文化標準來看亞洲，東方國家有自己的文化。

「講老半天是這樣，我知道維持死刑在台灣有很高的支持度，第二，這是來自文化的繼承，我也知道這在國際上其他國家不太喜歡。」柯文哲說，至於要怎麼做？如果折衷就是要有配套措施，要廢除死刑可以，那就要終身監禁，要廢除死刑變無期徒刑，無期徒刑又什麼刑期滿15年就放出來，還是有些問題，如果法務部對這有特別意見，乾脆一套做出來。