淡大學生踢爆出席侯友宜演講「期末加5分」　藍委：非常不適宜

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（26日）至淡江大學演講，卻被爆出校方為動員學生，要讓與會同學期末成績都加5分，引起非議，校方則回應，該方案僅在討論階段、並未實際採用。國民黨立委江啟臣今受訪時直言，不管任何人到學校演講，用加分來處理不適宜，跟政治有關非常不適合。

對於侯友宜淡江大學演講一事，有媒體爆料，淡大學生反應，文學院向5個系所公告，若學生參加論壇，期末成績加5分。事後淡江大學也坦言，在籌備會議中確實有人提議，但並未獲文學院同意，最後未採用。

淡江大學聲明中提到，大傳系與系友全力以赴辦理系慶論壇，為建立在校同學認同感，系主任鼓勵學生都能參與，曾建議以各種鼓勵方式鼓勵學生參與活動，「其中包括以加分方式鼓勵學生參與，但未獲得文學院院長與大傳系老師、學生支持，因此並未執行。」

對此，江啟臣受訪時指出，學校可以邀請各界人士，但不管任何人到學校演講，用加分來處理不適宜，特別跟政治有關非常不適合，對政治相關用分數作為參與標準，個人覺得不恰當。

議員卓冠廷則痛批，聽侯友宜演講換加分，什麼跟什麼啊？「要不是文學院沒同意，還真打算做？大學幫動員是要當競總？」

立委許智傑受訪時也直呼太離譜，他表示，這真的太扯，哪有聽演講就要加5分這種事情，拍馬屁拍的太嚴重，這已經不是拍馬屁是「拍侯屁」了。