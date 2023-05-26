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選罷法排黑條款今表決　陳水扁「死諫」：人生最後一次感恩告別！

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院今（26日）將表決高度爭議的《選罷法》修法，曾為此多次陳情、發聲的前總統陳水扁25日晚間深夜發文指出，民進黨團總召柯建銘讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，今天下午硬推選罷法修正案按院版通過，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，「凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

陳水扁批評，參加完凱達格蘭基金會18週年募款感恩餐會，回到台南家中已經三更半夜。看到老柯（柯建銘）為了執行賴清德參選總統的政治需要，竟然罔顧違背罪刑法定、權力分立及比例原則，顯有違憲重大爭議，仍然決定開民主倒車，讓參政權唯一死罪的「二條一」大復活，就在今天下午硬推選罷法修正案按照院版表決通過。

陳水扁指出，忝為台灣從威權走向民主的政治工作者，不應昧著法律人的良心良知，「死諫」將是哀莫大於心死的無奈吶喊，「凱達格蘭基金會18週年晚會，就是阿扁人生最後一次的感恩告別！」

《選罷法》修法草案擬增列參選消極資格，包括曾犯與《刑法》所定暴力妨害他人競選或賄選罪構成要件相同、罪刑相當之罪，曾犯《組織犯罪防制條例》、國安三法、《反滲透法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定、犯最輕本刑7年以上之罪、或經判10 年以上徒刑確定等，均不得登記為候選人。不過，實際修法內容，以及是否進一步列入刑度等規範，仍須以院會三讀條文為主。

而陳水扁趕在《選罷法》闖關前夕，緊急傳訊給民進黨立委「陳情」，揚言「明天院會表決的是黨團協商版本，有關《洗錢防制法》部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席（指民進黨主席賴清德）放致中（指因洗錢罪入監服刑的高雄市前議員陳致中）一條生路！否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

據指出，倘若《選罷法》修法三讀通過，且將曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者納入規定，陳致中將無法繼續參選任何公職。此外在修法過程中，也有多名學者公開反對，現行除非是被判無期徒刑或死刑者，才會被褫奪公權終身，《選罷法》擬增列參選消極資格，卻沒有年份限制，違反比例原則，有違憲疑慮。

至於其他重大法案，立法院院會明天也將處理《礦業法》修法，該草案擬加強礦業管理及開採量管制，保障原住民族權益，落實資訊公開並保障公民參與，建立土地使用協調機制，新增環境保護監督機制和回饋機制。

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