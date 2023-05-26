民代議場聲援被性騷消防員　藍議員氣炸罵：被偷看不一定是對的！

▲國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）



記者杜冠霖／綜合報導

宜蘭縣消防局南方澳分隊彭姓隊員去年12月在分隊受到性騷擾，經醫師診斷為急性創傷壓力反應，應休養2個月，被害人申請公傷假被駁回，期間遭到主管言語羞辱、最後被迫離職。事情爆發至今，宜縣消防局並未回應相關情事，宜蘭縣議員林詩穎、林佩螢昨（25）日在縣議會聲援該消防員，卻遭國民黨籍議員黃浴沂批評，「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」

對於消防員遭到性騷卻被迫離職一事，林詩穎、林佩螢昨在縣議會放上桌卡聲援，引起國民黨議員黃浴沂勃然大怒，他痛批，被偷看的不一定是對的，更質疑女性消防員為什麼不鎖門，「是不是要引誘人去看？」離譜言論讓在場議員一陣譁然。

▲宜蘭縣政府消防局彭姓隊員上月在民代陪同下召開記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



該性騷案件發生於去年12月，被害者上月曾在立委高嘉瑜、王婉諭陪同下召開記者會，她泣訴分隊對自己原本是第二個家，但去年12月晚上，加害者在知道我正在洗澡的情況下潛入寢室並關上房門，自己離開浴室後，未著衣物撞見對方，當下躲回浴室並要求對方離開。後續也向主管報告。

彭姓受害者指出，事發後自己出現幻聽、恐慌等問題，就醫後被判定是急性創傷壓力反應，應藥物治療、休養2個月，欲請假時卻被再三刁難，要求自己到消防局親自說明，更不斷以「分隊無法運作」、「大家都在罵你請假」、「不會給你臉色看」、「要給大家一個交代」等語情緒勒索。事件調查過程中，局本部分隊長也不願意依自己所述謄寫，更酸「你現在就是拿情緒當擋箭牌」。

根據記者會中公布錄音檔，在事後協調會中，該分隊長否認自己曾說「你現在就是拿情緒當擋箭牌」，並直言那不是自己會說的話，卻被受害者當場拿出錄音檔當場打臉。

受害者表示，後續病假持續被駁回，被迫回去上班後病情惡化，醫師診斷證明也建議應住院治療，仍然遭到拒絕，主管更反過來指責，「傳訊息請假耽誤他吃晚餐」、「之後不會再讀訊息」。即便住院期間，仍不斷要求重新開立證明，甚至要求醫師拍我在病房裡的樣子。事後，自己短時間內難以回到消防局環境，提出請假要求以及留職停薪都被拒絕，因此被迫離職。

當時消防署代表回覆，協調會在分局得到的回覆，一直是受害人下勤狀態，發現是備勤狀態後，消防署馬上澄清這是工作時間，更發函地方再次強調備勤狀態就是工作時間，這是資訊不對稱部分，整件事主管機關就是宜蘭縣消防局，由宜蘭縣政府介入調查才於法有據。

對該案件，宜蘭縣消防局當時僅回應，彭女請假期間有嘗試幫助她盡快返回工作岡位，並沒有強迫離職，若彭女對調查、請假事宜有任何疑義，請遵循行政流程提出申訴。