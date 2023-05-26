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找閨蜜過夜竟遇狼室友！正妹慘遭指侵、舔腳底　惡男下場曝光

▲桃園市李姓女子2019年8月間與男同事相約到某MTV包廂看電影，期間2人發生親密關係，翌日女子警局怒告男同事強制性交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲高雄正妹遭閨蜜室友舔腳底、指侵。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小潔（化名）去年端午節連假去找姊妹淘小芳（化名）吃飯聊天，遇上和小芳一起租房的蘇姓男子，三人相談甚歡一路聊到天亮，後來小潔和小芳回房睡覺，蘇男竟拿鑰匙摸進小芳房間，趁機對小潔襲胸、指侵甚至舔腳底。小潔事後向小芳哭訴，小芳氣得向蘇男興師問罪並報警；蘇男則否認犯行。法院審理後，依侵入住宅強制性交罪重判徒刑8年。

判決指出，小芳和蘇姓男子是一起租房的室友，去年6月5日端午節連假期間，閨蜜小潔來找小芳吃飯聊天，剛好巧遇蘇男，三人從晚上11時許一路聊到清晨6時許，小潔和小芳才一起回小芳房間睡覺。

小芳吃了安眠藥後很快入睡，小潔則在半夢半醒間，突然發現明明已經上鎖的房間門被打開，一個人影閃進，後來才發現潛入房間的就是蘇男。蘇男見兩女似乎已經熟睡，竟對小潔上下其手，摸遍胸部、大腿、臀部等處，還用手指性侵得逞，過程中小潔雖然翻身、打哈欠試圖掙脫，但又擔心蘇男有持凶器而不敢妄動，蘇男最後竟掀起被子，用舌頭舔小潔的腳底，滿足私慾後離去。

飽受驚嚇屈辱的小潔趕緊搖醒睡在一旁的小芳，告訴她自己被侵害的過程，小芳氣得跑出房間向蘇男興師問罪，並報警抓了蘇男。

蘇男被捕後否認犯行，辯稱當時不知道小潔是不是清醒，而且她也沒有反抗，法官認為他否認強制猥褻、性交犯行，避重就輕，犯後態度不良，也沒有小潔達成和解，因此依侵入住宅強制性交罪判處他徒刑8年，全案可上訴。

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