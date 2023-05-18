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寡婦交友踩雷！慘遭人夫偷拍性愛片還被正宮求償　法官判免賠

▲偷情,情侶,感情,兩性,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲寡婦上網尋第二春，遭愛情騙子假冒黃金單身漢蠱惑還被偷拍性愛影片威脅，更冒出正宮提告索賠。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名賴姓計程車運將隱瞞已婚身分上網交友，自稱離婚任職金融業「想找牽手一輩子的人」，1位寡婦受賴男甜言蜜語蠱惑，以為遇到夢想的第二春，不料竟遭賴男偷拍彼此性愛影片威脅，還冒出正宮告她索賠50萬元，寡婦喊冤自己不是小三、幾乎要崩潰，幸好台北地院查明一切都是賴男搞鬼，判寡婦全部免賠確定。

賴男是在2020年初，在交友軟體自稱離婚、從事金融業，任職金控銀行房貸部門，感情狀態為「空窗3年」、「想找牽手一輩子的人」、「想把重心放在女朋友身上，只想好好談場戀愛」等語，本案受騙寡婦同年2月間看到賴男交友帳號簡介，聯繫後被賴男甜言蜜語所惑，交往不久就發生肌膚之親。

賴男隨即現出原形，與寡婦親熱時還用手機偷拍性愛過程。寡婦起初不知遭賴男暗算，覺得雙方價值觀差太多、同年5月中旬提議分手，賴男亮出偷拍影片當成籌碼，恐嚇寡婦難道不害怕被家人發現婚外情、「外面交了新男友，還跟對方搞上床，結果還是別人的老公，你自己當小三」等語，寡婦驚嚇萬分，不料又得知賴男居然是人夫，正宮更隨即現身告她侵害配偶權、索賠精神慰撫50萬元。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲寡婦上網尋第二春，遭愛情騙子假冒黃金單身漢蠱惑還被偷拍性愛影片威脅 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

寡婦喊冤強調自己喪偶想另尋老伴，無端受騙介入他人婚姻更遭偷拍隱私，幾乎要崩潰。賴男堅稱寡婦在交往期間看過他的身分證，知道他已婚並質問他要如何處理跟元配的婚姻，他告訴寡婦「何時讓妳家人知道我們交往並同意，我就去處理我的婚姻」，他還消遣寡婦「很無聊咧！現在又要看我老婆的生活照」，並把妻子存摺正面照片傳給對方看。

法官查出賴男與妻子曾在2014年2月登記離婚、同年7月再次登記結婚，賴男在短暫單身期間曾申請換發身分證，就算寡婦真的看過賴男身分證，也可能是被這張配偶欄空白的舊證所騙，畢竟僅交往3個月，很難立刻識破，且雙方交惡前，天天傳訊噓寒問暖，從無隻字片語提及賴男婚姻狀況，顯見賴男說詞可疑。

此外，法官認為賴男一開始就以不實資訊上網交友談情說愛，並偷拍性愛影片用來威脅寡婦，已被起訴涉犯妨害祕密、恐嚇危害安全等罪嫌審理中，賴男在雙方交惡後所傳訊息，其實是賴男單方面故意製造訴訟上有利證據的假象，寡婦是受害人、在本案並無過錯，北院一審判寡婦免賠，正宮上訴二審被駁回，敗訴確定。

賴男不死心，另提告聲稱交往期間借給寡婦30萬元、要求歸還，寡婦強調和賴男從無金錢往來。法官查出賴男自稱分成4次借錢給寡婦，提出的證據卻是妻子的帳戶，且提款日期都早於賴男宣稱寡婦開口借款的好幾天前、每筆都是幾千元小額提款，不排除賴男將家庭日常開銷拼湊成不實借貸關係，就算真的和寡婦有金錢往來，情侶濃情密意時財產互通有無也是常態，據此判決賴男敗訴。

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