幕後／賴清德佈局雙北「向外覓才」　挨批：對黨內年輕人不公平

▲賴清德（左三）昨天舉行新北市立委候選人徵召記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德24日隆重宣布首波「民主大聯盟」立委徵召名單，以跨黨派、跨世代、跨領域為標準向外覓才，又傳出擬於台北市第五選區（中正、萬華）徵召藝人「雞排妹」鄭家純，在台北市第六選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，然而因黨內早有多人爭取提名，卻仍屬意「外人」，引發反彈。一名資深公職大抱不平說，「本黨難道沒有人？這對黨內年輕人不公平」。

賴清德昨天親自宣布「民主大聯盟」第一波提名名單，宣布徵召曾為時代力量黨員的吳崢、曾柏瑜參選新北市第八選區（中和）、新北市第十一選區（新店）立委，新北市第九選區（永和）則與無黨政治評論員李正皓合作；同日也傳出，高層屬意提名雞排妹參選中正萬華立委，雞排妹親證實曾被徵詢參選意願，但並未說明選區，另對尚無明確人選的台北市第六選區（大安），傾向與社民黨市議員苗博雅合作，然而，這兩選區黨內早就有多人表態，如台北市議員吳沛憶、前議員顏聖冠積極爭取中正萬華立委提名，大安區也有在地議員簡舒培、國際部主任謝佩芬等人選，挨批「對黨內年輕人不公平」。

據指出，在提名策略小組本周二下午開會前，吳崢、曾柏瑜、李正皓3人從來沒有出現在先前的名單之中，黨內對其看法分歧，贊同者認為其「有爆發力」，但也有人態度保留，例如李正皓過去以親民黨籍與民進黨立委江永昌競爭，又曾大力批評行政院前院長蘇貞昌，與其結盟如何讓支持者埋單？事後更傳出，當晚層峰約見各區公職，卻有多人缺席表達不滿，為未來選戰埋下隱憂。

一名與會者形容，昨天賴清德在中執會宣布將徵召吳崢、曾柏瑜，並與李正皓結盟，各派系中執委面面相覷、神色詭異，卻沒有任何人敢舉手表達反對的聲音。晚間就發生，新北市黨部永和區主任、四連霸里長莊銘淵怒發聲明辭黨職，批評不該找人「空降」。一名派系要角會後直言，徵召本來就是黨主席的權力，大家的心情恐怕就是：既然不用我們討論，我們也不用講了。

造成更大爭議的，是近期傳出，民進黨高層屬意徵召雞排妹參選中正萬華立委，而雞排妹周三下午發文證實曾被提名策略小組召集人潘孟安多次徵詢，引發黨內群起譁然，紛紛為早早就表態願爭取提名的吳沛憶、顏聖冠等人抱屈，市議員劉耀仁諷刺，不如提名東門市場的「豬肉西施」張采婕，更有在地性；一名中執委直接向黨政高層建議，既然要提名雞排妹，不如也推出與雞排妹素有齟齬的藝人陳沂參選，酸意滿點；還有資深中南部民代私下指，既然要以知名度、聲量作為考量，提名高人氣「樂天女孩」林襄不是更有看點？

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（合成圖／翻攝鄭家純臉書）

另一方面，在被視為艱困選區的大安區，很早以前就傳出高層屬意與苗博雅合作，但該區也有簡舒培、謝佩芬等人爭取提名。一名資深公職大抱不平說，「本黨難道沒有人？這對黨內年輕人不公平」，例如謝佩芬在2020年立委選戰對戰國民黨資深老將林奕華，選後就是不走，願意持續蹲點、深耕基層，2022年也沒有跳去選市議員，應該給她機會，否則一方面聲稱提拔、重用年輕人，想要藉此爭取年輕選票，但又不給黨內年輕人機會，對爭取年輕世代支持真的有幫助嗎？

一名綠營年輕幕僚直言不諱地說，想要年輕選票不能用這種方法，這種提名策略只會讓年輕選票流失，既然同樣要「練兵」，為什麼要將參選機會拱手讓給「外人」？若是如此，以後誰還要加入民進黨？難道留在民進黨外、以本土派自居賺進聲量，還不需為黨的政策辯護，才是拿到黨內資源的終南捷徑？更何況，這些被無視的在地議員、耕耘地方的人，未來還會盡心盡力輔選嗎？若未來民進黨遭遇逆風，如何期待這些「外援」為黨辯護，還是會切割：只是與民進黨合作？

不過，有黨內人士持不同觀點認為，針對徵召人選，若是內部民調可贏，必然會提名自己人，但差距超過兩位數就另當別論，此外，最後徵召權力還是在黨主席。他透露，實際上，向外覓才都會依循3個原則：鼓勵支持年輕世代參選、透過徵召入黨或策略合作擴大社會支持面，以及透過「新人才」爭取打破地方長期壟斷的可能。