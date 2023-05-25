南韓房價跌幅創紀錄！首爾「永遠上漲」神話破滅　受減稅政策影響

▲南韓公寓公告價格開始下跌，全國平均跌幅為18.63%。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在過去文在寅政府多次推出打房政策下，由於無法從市場機制出發，導致房價不減反升，尤其首爾房價漲幅多次刷新紀錄，創下神話。不過從去年開始，南韓房價開啟「跳樓模式」，受到尹錫悅政府有意調降房屋持有稅等因素，南韓全國共同住宅的公告價格比起去年平均下跌達18.63%，為歷年來最大的跌幅。

根據韓媒《韓聯社》、《亞洲經濟》，南韓今年公寓、多戶型住宅等共同住宅的公告價格和去年相比平均下跌18.63%，受到房價整體下跌趨勢影響，加上尹錫悅政府有意將房地產持有稅調降回2020年以前的標準，而公告價格為房地產持有稅課稅標準之一。

隨著公告價格下跌，財產稅和綜合不動產稅等「一戶一住宅」持有稅減少20%以上，估計將退回2020年以前的標準。

從南韓國土交通部公布數據來看，首爾共同住宅平均公告價格下降率今年4月為17.32%、釜山18.05%、大田21.57%、世宗30.71%、忠清北道12.77%，其中去年房價大跌的世宗市公告價格跌幅最大，其次為仁川（-24.05%）、京畿道（-22.25%）、大邱（-22.06%）。

首爾部分公寓價格下跌30至40%，成交量更是因此暴跌70%以上，此後南韓房價連續第11個月下降，刷新2008年金融危機以後的最新紀錄。其實此前，首爾不斷上漲的房價壓得年輕族群喘不過氣，房價躍升全球第二高，南韓整體房價從2016年以後上漲80%以上，就連新冠疫情最嚴重的2020至2021年，南韓各地房價普遍上漲40%。

報導分析，近來南韓國內房價和公告價格下跌的主要原因，除了政府有意調降房屋持有稅外，其實南韓近來的外貿出口成績連續數個月呈現負成長，甚至出現史上第2長的貿易逆差，且總和生育率等持續創下新低，死亡人數比出生人數還要高，以及長期以來南韓家庭債務佔比偏高，2022年家庭債務GDP占比高達104.3%，高居亞洲國家之冠，而全球接連升息也與此有關。