美國海軍因應共軍擴張　擬在日本找「民營造船廠」維修戰鬥艦

▲美國雷根號航母部署於日本橫須賀港。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京25日專電

因應中國擴軍，美國海軍可能在日本的民間造船設施維修戰鬥艦，數量20多艘。這將是美國戰鬥艦首度在日本的基地以外進行常態性維修。將來美日也可能在日本共同造艦。

日本經濟新聞報導，美國考慮善加利用包含日本在內同盟國的設施，以機動性因應在東亞擴軍的中國。

報導說，以美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）為主，美國開始與掌握美國國防預算的美國國會、日本防衛省和外務省洽詢，目前以在日本橫濱（神奈川縣）、舞鶴（京都府）、吳（廣島縣）等維修日本海上自衛隊船艦的民間造船廠為第一候補。

美國駐日大使館已以非正式的方式與經營這些造船廠的日本三菱重工業、川崎重工業等造船大廠主管接洽。

目前部署在日本的美軍船艦在橫須賀（神奈川縣）及佐世保（長崎縣）的美軍基地內進行簡易維修，較大工程維修或分解修理等需返回美國本土進行。至今，不具發射彈道飛彈等戰鬥能力的補給艦曾在日本、印度、菲律賓維修。

這次考慮在日本民間造船廠維修的是驅逐艦、巡洋艦、登陸艦等以攻擊為主要任務的20多艘軍艦。

美國政府相關人士透露，將來不排除美日合作在日本的造船廠建造美軍船艦。日本政府相關人士表示，這是順應美日安全保障合作的走向。

美軍具戰鬥力船艦的維修在日本進行，主要是對共軍懷危機感。共軍的船艦已超過美國海軍，成為全球最大的海軍。

美國海軍預估共軍船艦2030年將增至440艘，而美國過去最多的時候僅367艘。

近年來，中國在南海等加強擴大海洋行動，美國海軍如果不減少入船塢維修或等待入船塢維修的軍艦，對中國的震懾力可能減弱。

報導說，美國海軍的軍艦維修2024年度預算編列約139億美元。如果以後在日本的造船廠進行維修，部分經費將付給日本受委託的造船廠企業。

日本17家主要造船企業組成業界團體「日本造船工業會」。2021年度船舶營收比2020年度少11%，為1兆2861億日圓（約新台幣2883億元），既有船舶的修理1263億日圓。日本造船業界顛峰期2009年度營收是2兆6608億日圓，如果能受託進行美軍船艦的維修，將可提升造船廠的營運力。

日經報導，駐日美軍約5萬5000人，其中海軍約2萬人，是美國海軍在外布署人數最多的據點。

二次世界大戰後，橫須賀（神奈川縣）及佐世保（長崎縣）的「日本帝國海軍」基地納為美軍基地。美軍在橫須賀基地布署核子動力航空母艦、驅逐艦、巡洋艦等14艘；在佐世保基地布署兩棲攻擊艦等8艘。其中設有美國海軍第7艦隊本部，是美國海軍不可或缺的據點。

台灣等東亞地區「如果有事」（緊急狀況），這些駐日美軍將扮演最先馳援的角色。

布署於橫須賀的雷根號（USS Ronald Reagan）是長期在海外部署的美國海軍唯一的航空母艦，明年將由喬治華盛頓號（USS George Washington）接替換防。