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南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

▲▼ 北韓領導人金正恩帶著女兒金朱愛現身，視察軍事偵察衛星發射工作。（圖／路透）

▲金正恩帶著女兒金主愛視察軍事偵察衛星。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國家情報院今年3月曾指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩和妻子李雪主之間有3名子女，且老大是兒子，只是未曾在鏡頭前公開露面。不過對此，金正恩在瑞士留學時的好同學米卡洛（Joao Micaelo）爆料，他2012至2013年受邀訪問平壤時，根本未曾聽聞金正恩說他自己有兒子。

美媒《自由亞洲電台》（RFA）於當地時間24日報導，米卡洛在金正恩1998至2000年化名朴恩在瑞士留學期間，曾是和金正恩交情最好的朋友，目前他留在瑞士擔任廚師，23日他接受該媒體電話訪問時透露，當金正恩掌握北韓大權後，他曾於2012年7月、2013年4月兩度受邀造訪北韓首都平壤。

米卡洛回憶，當他2012年7月抵達平壤，曾和金正恩一同共享晚餐，並和金正恩的胞妹金與正、妻子李雪主交談，金正恩曾對他表示，妻子李雪主已懷有身孕；而在隔年（2013年）4月再度造訪平壤時，雖未能見上李雪主一面，但卻聽聞李雪主誕下女兒的消息。

米卡洛表示，「雖然我聽到李雪主生下女兒的消息，但我卻從未聽說過（生下兒子）。」

另一名在類似時間點造訪平壤的西方某消息人士向報導要求匿名，「我不曾聽過金正恩委員長談過他有兒子，他雖然經常提到他的女兒金主愛，但卻未曾提過兒子。」

據悉，美國前NBA職業球星羅德曼（Dennis Rodman）也曾於2013年訪問北韓平壤，表示他曾親自見到金正恩夫婦和他們的女兒，「我抱了他們的女兒金主愛」，金主愛的存在從此在世界上曝光，推測誕生於2013年。

根據韓媒《韓聯社》、《世界日報》，南韓政府和情報單位所掌握的消息是，金正恩2010年生下兒子、2013年生下女兒、2017年再得一子女（性別不詳），南韓政府之所以篤定金正恩、李雪主首胎生下的是兒子，是因為南韓國家情報院2010年代初曾經從消息人士掌握一項情報，稱北韓大量採購男童高級玩具。

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