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行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」　台南爭取經費落實道安提升

▲行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，建構行人優先安全用路環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，建構行人優先安全用路環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，配合所訂定各項工作全力以赴，建構行人優先安全用路環境。

台南市政府已宣示展開「百大路口安全行動」計畫，預計年底前至少完成100處路口採行人專用、行人綠燈早開方式改善，同時於道路更新時一併處理行穿線退縮、增設庇護島等人本設計，相關工作正如火如荼展開。

交通局局長王銘德表示，行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，共計19項行動方案，多數工作需由地方政府落實執行，台南市道安團隊責無旁貸，市長黃偉哲也指示台南市優先實施百大路口安全行動，由重點區域優先處理、全域普及逐步推動二階段原則，研擬快速處理號誌改善、積極評估道路工程、校園環境整體改善等三進程，並成立跨局處解決平台、教育宣導與執法並進，爭取中央經費落實工程改善等三大行動。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲相當重視「以人為本」的用路環境，近年來爭取中央補助與自籌經費投入道路與人行空間改善，搭配教育宣導與重點執法，採多管齊下方式提升行人用路安全。

▲行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，建構行人優先安全用路環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在工程方面，今年向中央申請「提升道路品質計畫補助」約16.7億，計畫內相關道路連同檢視行人安全環境需求納入工程改善；另爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」約4.4億，其中包含27校通學步道與路口改善經費；此外，路口行人改善方面，市府編列預算辦理路口人本通行安全提升計畫與增設行人號誌倒數計時燈，經費約4000萬；而今年也響應中央政策，預計於新營區中正路與三民路周邊，設置「行人及高齡友善示範區」，透過放大行人燈箱、行穿線(含停止線)退縮等路口改善工程，讓民眾通行更為安全。

在教育方面，持續推動體驗式道安教育，讓正確道安觀念向下扎根；今年更以高齡長者為宣導主體，推動路老師與區里合作推動高齡道安教育，預計辦理64場次。

▲行政院院會25日通過「行人優先交通安全行動綱領」，台南市道安團隊已準備就緒，將與中央齊心努力，建構行人優先安全用路環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在執法方面，為保障用路人安全與端正用路人行車安全觀念，配合全國於112年5月起辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」案，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」、「道路障礙」等4大項目大執法，以維用路人安全。

交通局指出，行政院院會通過「行人優先交通安全行動綱領」，可見中央與地方將全力提升行人用路安全的決心，南市府將與中央齊心努力，共同攜手建構行人優先安全用路環境。

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