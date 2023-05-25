快訊／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：晚輩已放棄報到

記者劉人豪／台南報導

台南一名蘇姓準新郎醫師21日凌晨闖入民宿內，對著熟睡的女子打手槍，警方獲報後，蘇男沒有立刻到案作筆錄，反而先去舉行完婚禮才到警局，訊後被依強制猥褻、侵入住居等罪送辦，而蘇男的叔叔正是台南市衛生局長蘇世斌，且蘇男是泌尿科醫師，將到台南某醫院任職。對此，市議員周嘉韋今（25日）質詢時，蘇世斌表示蘇男的確是家族晚輩，已主動向醫院放棄報到。

▲蘇世斌表示蘇男的確是家族晚輩，已主動向奇美醫院放棄。（圖／翻攝自YouTube／臺南市議會直播）

周嘉韋於質詢時指出，聽說該醫院不打算錄取蘇男，詢問市長黃偉哲會不會給奇美醫院壓力，黃偉哲也當場回應：「不會，這不在市府的業務範圍內」。蘇世斌表示，蘇男是家族的晚輩，是成年人，自己的事情已經在處理，「他覺得自己做的不對，所以也主動跟醫院放棄」，他也不會向醫院關心。

▲台南新郎醫師被指控闖民宿猥褻。（圖／原PO授權引用）

回顧案情，一名女網友20日跟3名閨蜜到台南某民宿住宿，小酌後於21日凌晨3時30分許睡著。沒想到，凌晨5時30分許，該名男子竟闖入房內先摸一名A女的胸部，再到另名C女的床旁，對著離臉不到5公分的位置自慰。

由於男子的動作大到搖晃床鋪，導致C女醒來目睹一切，嚇得放聲大叫，男子也趁機從陽台脫逃。事後，女子等4人報警，男子沒有立刻到案作筆錄，反而先去舉行完婚禮才到警局，訊後被依強制猥褻、侵入住居等罪送辦。