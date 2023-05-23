5億高中生「生父」一招躲掮客！全權交給夏代書　死後兒子也沒命

▲5億高中生墜樓案，賴家戶籍地附近就有一間地政事務所，該名代書還曾向賴父說要好好管理，避免遇到劣質代書。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中身家5億賴姓高中生墜樓死亡疑點重重，賴家背景也引起諸多討論。據了解，賴家將戶籍設在北屯某公寓，許多仲介上門想找賴父，表達能幫忙轉售土地，但都遭賴父拒絕，賴家乾脆不住在此處，把價值500萬的公寓閒置，避免遭掮客打擾，全權交給夏姓代書處理。有業者找不到賴父，轉而向公寓隔壁的地政士詢問，地政士還曾關心賴父，表達要好好處理土地，可找自己幫忙，要小心遇到惡質代書。

知情人士透露，82歲賴父住在北屯水湳許多年，平常就是身穿汗衫外出，因為從前就務農，身體非常健朗，還能夠看出肌肉。賴父會在附近出入，代步工具既不是豪車，也不是機車，而是非常普通的一架「鐵馬」，時不時在當地運動、閒晃。

▲知情人士稱，賴姓老翁身體健朗，時不時會騎著腳踏車出現在當地。（圖／民眾提供）



據悉，水湳人大多都知道當年轟動一時的亂倫事件，但都「知而不語」，畢竟當年的時空背景還是相對保守，後來就再也沒看過賴父的妻子（阿嬤）跟賴父與元配生的大兒子和2名女兒。

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪賴家位在北屯的住處，只見老舊的公寓大樓，賴家的戶籍地就設在該棟頂樓，剛好隔壁還有一間地政事務所。該名地政士透露，賴家並不住這裡，這裡只是單純的戶籍地，也沒有對外出租，一直閒置，偶爾賴父會騎著腳踏車來拿信，並不算很熟識，只會轉告有許多人找他。

▲賴家將戶籍設置在北屯區某公寓，平時則不住在這。（圖／記者許權毅攝）



▲夏姓地政士父子昨日前往地檢署接受偵訊，均被請回。（圖／記者許權毅攝）

地政士透露，有許多相關業者知道賴父有很多房產，紛紛找上門表達能夠幫忙，但賴父都以「已贈與賴姓高中生」，且他未滿18歲（當年）為由拒絕。地政士也曾經告訴賴父，有大批土地、房產需要找人妥善協助，既然有大批仲介上門，毛遂自薦可幫忙，但賴父表示已經找上夏姓父子婉拒，不料賴家與夏家真發生一連串離奇糾葛。但該名地政士也說，不曉得雙方狀況，無法斷定是否賴姓高中生真是遭夏男害死。

此外，有媒體報導，賴父除了務農，也是因為經營碾米廠而發家致富，當地經營碾米廠40多年的耆老則說，過往水湳有好幾間碾米廠沒錯，但是從來沒聽過有人因此發大財，至於賴父這人名字也沒有在圈子裡聽過。