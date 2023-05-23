新冠確診者5月前2周增加33%　南投縣衛生局籲「疫苗+1」增保護力

▲COVID-19確診病例於5月前2周內上升33%，南投縣衛生局呼籲民眾仍應接種疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部疾病管制署日前公布，COVID-19（新冠肺炎）確定病例（併發症）自5月10日至16日每日平均新增154例，較5月3日至9日之每日平均新增116例上升33%，本土疫情已有升溫趨勢，預估為第四波疫情流行期，且將持續升溫至6月底；南投縣衛生局提醒民眾進入醫療照護機構及救護車內必須戴口罩，出入人潮密集場所也建議佩戴口罩，並注意手部清潔消毒。

縣府衛生局長陳南松表示，COVID-19雖於5月1日起降級為第4類法定傳染病，但新冠病毒仍持續傳播，近期國內疫情升溫，更不可鬆懈防疫；民眾倘有咳嗽、發燒等上呼吸道症狀，請自行快篩，若呈陽性且為65歲以上、具慢性病、孕婦或產後6週內之產婦等重症風險族群，請儘速前往院所看診。

陳南松指出，如有出現抽搐、呼吸困難或胸凹現象、持續胸痛或胸悶、意識不清、無法進食或飲水等警示症狀，應立即就醫並由醫師評估是否開立口服抗病毒藥物，勿當作一般感冒而延誤就醫時機，民眾可依醫生開立之處方箋，至全縣提供口服抗病毒藥物之醫療院所領取用藥，詳見：https://reurl.cc/DAn3bE。

陳南松呼籲，預防COVID-19病毒，接種COVID-19疫苗是最有效的方式，配合中央推動「疫苗+1」接種運動，今年尚未接種任何一劑次世代疫苗者，或未完整接種三劑疫苗之民眾，請儘速前往接種，以獲得疫苗保護力；全縣共82家合約院所提供COVID-19疫苗接種服務，民眾可攜帶小黃卡與健保卡前往預約接種，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）或撥打本縣防疫專線049-2220904洽詢。