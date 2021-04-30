5月大男嬰猝死　保母心急搶救「吐奶」被控殺人罪！真相曝光

▲傷心母親指控保母疏於照顧，導致5月大男嬰嗆奶窒息而死。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區李姓保母，前年受託照顧5個月大男嬰時，餵男嬰喝完奶後，隔沒多久發現男嬰沒了動靜，趕緊施以CPR並打119送醫仍無法挽回，男嬰母親淚控保母涉嫌殺人等罪，但法醫解剖發現男嬰氣管、肺部無異物，也沒有外力傷痕，男嬰嘴邊雖有嘔吐物，應搶救時擠壓回流，男嬰死於「嬰兒猝死症」，台北地檢署30日處分不起訴。

檢警調查，李姓保母具有專業合格證書，2019年事發時，同時照顧3名嬰幼兒，不幸死亡的男嬰才剛託給李姓保母家照顧1個月，事發當天傍晚5、6點左右，保母照料餵男嬰喝完奶後，放男嬰在床上睡覺，另外去照顧其他孩子，再回房，就發現男嬰沒了呼吸。

▲法醫解剖認為男嬰應是死於原因不明的「嬰兒猝死症」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

保母一邊幫男嬰施以嬰幼兒CPR急救，一邊打119救護車送醫急救，最後仍回天乏術，男嬰母親不能接受長子無端喪命，向檢察官痛哭指控，男嬰送醫時嘴邊有嘔吐物，應是保母餵奶時疏於注意，害男嬰嗆奶窒息，然後又放在房內不管，涉嫌殺人、遺棄致死等重罪。

但是法醫解剖發現，男嬰的氣管、肺部內都沒有異物，身上沒有外力攻擊跡證，也沒有窒息缺氧的徵狀，體內沒有藥物反應，認為男嬰可能是因為腦部發育不成熟，死於「嬰兒猝死症」，至於男嬰嘴邊嘔吐物，應是保母施以急救時，胃裡的東西回流導致，雖然母親無法接受這個結果，但檢察官再函詢相關醫療院所，也認為法醫鑑定無誤，因此不起訴保母。

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