哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

▲2男2女連喝2攤後，林姓男子醉倒路邊疑似撞到頭，楊男稱會護送回家結果自己跑了，涉遺棄致死。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

1對常一起喝酒的好哥兒們去年8月間連喝2攤後，坐臥路邊休息，119人員接獲通報到場處理，楊男表示，平常都是他護送林男回家的，但是幾個小時後，楊男自顧自兒的走了，留下昏迷不醒的林男，被119第二度抵達接去住院，1個月後林男因頭部創傷不治，檢警追查楊男涉嫌遺棄致死罪，沒想到在1年後也楊男病逝，檢察官因此處分不起訴。

根據辦案人員調查，年約60歲的林姓男子平常就喜歡喝酒，常和同住桃園的50多歲楊姓男子四處吃喝，每次林男喝醉，也都真的是楊男送他回家，2020年8月8日，林男想找過去就一直喜歡的特種行業小姐吃飯，楊男二話不說作陪。

一行2男2女先是到台北市林森北路的鋼琴酒吧玩樂，接著轉戰長安東路的熱炒店吃晚餐後離開，此時林男因不勝酒力，醉倒路邊，疑似因此撞擊頭部，同行的楊男和2名女子乾脆等在一旁休息。

▲林男和楊男常相約外出喝酒，林男喝醉就由楊男護送回家。（示意圖／達志影像／美聯社）

晚上8點多，有路人看林男似乎狀況不對勁，打電話通報119到場處理，楊男告訴救護人員，他會像平常那樣，送林男回家的，請給他們一點時間休息，大約到了10點，2名女子先後離開，11點楊男起身離開，卻忘了當初承諾要帶林男一起走。

一直到隔天凌晨2點，119再次接獲通報，前往現場把昏迷不醒的林男送醫，並通知家人到場後，林男因為傷重，轉回桃園醫院繼續住院到9月間，宣告不治，死因是右側硬腦膜下出血，疑與當初醉倒路邊發生撞擊有關。

檢警開始著手調閱路口監視器，查辦楊男與2名女子涉嫌遺棄致死罪，楊男到案解釋，當天他也喝得很醉，不記得為什麼自己會先走，連林男家屬指控他偷拿走林男的隨身包包也不記得。

因事發地在台北市，2021年初移轉台北地檢署接手偵辦，發出傳票要楊男出庭釐清案情時，赫然發現，楊男已在8月底死亡，因此將楊男與提前離開現場的2名女子一併處分不起訴。

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