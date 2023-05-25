快訊／蘋菓西打驗出黴菌！衛生局下令2產線停工　最高罰2億

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

知名飲料蘋菓西打日前遭爆1250ml及2000ml出現不明沉澱物，桃園市衛生局勒令平鎮工廠產線停工，副局長蘇柏文證實從沉澱物中檢出黴菌和酵母菌，並要求大西洋飲料股份有限公司限期改善，若未改善將開罰。

▲飲料成品底部白色不明沉澱物，驗出有黴菌和酵母菌。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

今年4月7日時，大西洋飲料股份有限公司的蘋菓西打，遭爆員工1250ml及2000ml的瓶底有白色沉澱物，總公司即啟動通路收購、暫停生產及出貨，並針對問題成品進行檢驗。桃園市衛生局也會同中央食品藥物管理署，前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，發現成品的確有白色不明沉澱物，共抽驗14罐成品及封存4萬1237箱，共計82.3公噸，立即命該產線全線停止作業至產線安全為止。

桃園衛生局副局長蘇柏文今（24）日表示，4月稽查的蘋菓西打，從沉澱中驗出黴菌以及酵母菌，將會要求大西洋飲料股份有限公司限期改善，若未改善將開罰，如屆期未能改善完竣，將依據食品衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬元至2億元罰鍰。

另桃園衛生局也指出，5月19日前往大西洋平鎮廠查核，現場見有2及3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁，恐有汙染食品之虞，爰此，依據食品安全衛生管理法第41條規定，命暫停作業至改善完竣。