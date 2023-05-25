不配合疫調遭重罰30萬！確診男拒繳房產遭查封　秒出面繳清

▲陳姓男子去年於三級警戒期間確診，卻不願配合衛生局疫調遭重罰30萬元未繳，陳男於日前以匯款方式繳清罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區陳姓男子去年確診新冠肺炎，因正值三級警戒期間，衛生局人員進行疫調，以了解是否有跨縣市活動史與密切接觸史，但陳卻拒絕配合疫調，衛生局遂依傳染病防治法規定裁罰30萬元，並於去年9月間移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，執行署查出陳名下有與母親共同持有房屋，目前出租中，欲強制查封時，陳男聲稱租金都用在孝親費用，請求切勿拍賣，隨即以匯款方式分2次繳清30萬元罰鍰，全案順利圓滿落幕。

桃園分署指出，37歲陳姓男子去年7月正值新冠肺炎疫情高峰期間，政府實施三級警戒並加強疫調，陳男為通報確診個案，依法應配合主管機關衛生局調查傳染病來源與採行其他必要措施，不得拒絕、規避或妨礙。但陳男卻拒絕包括警察局與衛生局人員以電話調查發病過程、活動史與相關接觸人員，皆未詳實以告，更強調不願再配合疫調。

後續經撥打多次電話，陳男均未再接聽，導致無法於第一時間釐清個案足跡，並找出感染源，妨礙移送機關防疫介入措施，衛生局遂依傳染病防治法第67條第1項規定裁罰30萬元罰鍰，陳男逾期未繳納，遂移送法務部執行署桃園分署強制執行。

桃園分署收案後先執行陳男名下存款，但並無所獲。去年10月間分署函文地政機關將陳男名下房屋與母親分別各持分二分之一，因此針對陳男辦理查封登記，陳男收到地政事務所來函查封事宜，遂於今年1月出面說明，名下房屋與母親所各持分二分之一，目前已出租，租金則給母親當孝親費用，請求分署勿拍賣，陳男先以轉帳方式繳納5,000元，剩餘29萬5,000元則日前以匯款方式一次繳納，本案件罰鍰終告繳清，桃園分署亦函請地政機關塗銷查封登記，全案順利圓滿落幕。

桃園分署強調，近來國內口罩禁令雖已鬆綁，但新冠肺炎（COVID-19）疫情似有反撲跡象，民眾仍須密切注意自身健康。分署為貫徹公權力，避免防疫產生漏洞，相關違反防疫規定之裁罰案件，均持續加強執行，以杜絕違規者僥倖心理，因違反防疫相關規定遭裁處罰鍰被移送執行之義務人，若有經濟困難而無法一次清償時，可檢具相關證明文件申請分期繳納。如未繳納又不辦理分期，桃園分署將持續強力執行，除扣押查封義務人財產外，如符合法定要件將採取限制住居、拘提、管收等執行措施。