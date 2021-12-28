2歲兒關廁所3天餓死只剩5kg　狠心媽回家前先去夾娃娃

▲2歲男童遭獨自留在家裡3天活活餓死，狠心母被依遺棄致死罪判刑8年。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者黃哲民／台北報導

北市林姓女子3年前在酒店上班時，嫌2歲兒子吵鬧不休、涉將兒子關進廁所、逕自出門3天才回家，以致兒子瘦到皮包骨，被發現時蜷縮在廁所馬桶旁、身上沾染排泄物，早已死亡，林女和同居的蕭姓男友被起訴涉犯遺棄致死等罪嫌，台北地院審理後今依遺棄致死罪判林女8年徒刑，蕭男與林女哥哥被依妨害幼童發育罪各判刑2年與3年。

判決指出，現年23歲的林女原本把2歲兒子送請住在嘉義縣的母親代為照顧，後因林母無力繼續照顧外孫，2018年7月交代自己兒子、也就是林女的哥哥，將男童帶回台北交還林女，不料林女竟和哥哥涉聯手虐待親生兒子，包括一起毆打教訓、不給男童吃飯。

同年11月間，當時在酒店上班的林女嫌2歲兒子太吵鬧，將他關進屋內廁所，更逕自出門3天，完全不在意兒子會不會餓死或出意外，3天後林女要回家前，竟還跟蕭姓同居男友在樓下玩夾娃娃機，過癮了才上樓，赫見兒子已死，林女跟蕭男還先討論才報案。

警方到場目睹男童遺體骨瘦如柴、體重不到5公斤，不但明顯跟正常2歲同儕有落差，男童還蜷縮在屋內馬桶旁，身上與躺臥處周邊都有排泄物，令人非常不忍，警員看到慘狀也不禁鼻酸。林女到案卻推稱兒子食慾不振，她決沒故意餓死兒子，也否認凌虐傷害，又辯稱出門已把兒子託哥哥照料。

男童經驗屍確認死於營養不良和肺炎、敗血性休克，檢方指林女對親生兒子不幸死亡，反應相當冷淡，蕭男也同樣漠不關心，林女哥哥更早就離開同住地點，起訴3人涉犯遺棄致死、妨害幼童發育等罪嫌，林女在審理時承認遺棄致死罪，法官認為犯行明確，依法重判。

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