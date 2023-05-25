NCC認了官網有資安疑慮　速增修填寫進口人身分檢核功能



▲NCC(國家通訊傳播委員會）25日坦承官網申報進口貨品功能有資安疑慮。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導

NCC(國家通訊傳播委員會）25日坦承官網申報進口貨品功能有資安疑慮，並於上午11點改善完成，新增填寫進口人身分檢核等功能，防止民眾個資遭有心人士窺探。發言人翁柏宗表示，NCC將對旗下網站做全面性資安檢測。



國民黨台北市議員徐巧芯25日透過臉書踢爆，NCC的網站等於是免費提供詐騙集團台灣人民的個資，且已經洩漏多年，而數位發展部完全不管，她也怒點名NCC主委陳耀祥、數位發展部部長唐鳳出來說話。



NCC25日除了立即對網站做了修改，同時回應，感謝外界指出該會網站設計以及資安疑慮，並誠摯對受影響的民眾致歉，該會將持續檢討與精進網站檢核功能，加強保護相關民眾個資。

NCC說明，若民眾以自用需求進口2部以下之無線電信終端設備(如：智慧型手機)或低功率射頻器材（如:藍牙耳機)，須至該會網站「會員入口網」，上傳電信管制射頻器材自用切結書及相關產品資料。原先為利民眾使用，僅需輸入進口報單號碼即可確認本會比對進度，考量該機制可能遭有心人士利用而造成資安疑慮， NCC業已於該頁面新增要求填寫進口人身分檢核之欄位，加強身分驗證。