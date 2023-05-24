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三立、民視去年九合一大選計票錯誤　NCC：未達損害公共利益

▲▼NCC大樓。（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC(通傳會)24日決議，對三立新聞、民視新聞於111年11月26「九合一大選」開票、計票節目出現票數數字錯誤案予發函改進。圖為NCC大樓。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC(通傳會)24日決議，對三立新聞、民視新聞於111年11月26「九合一大選」開票、計票節目出現票數數字錯誤案予發函改進，發言人翁柏宗表示，委員會認為其情節未達損害公共利益程度，決議函請廣電媒體開票節目應向觀眾明確說明票數來源及計算方式。

根據NCC資料，三立新聞「爭霸九合一開票特別報導」、「爭霸九合一鄭知道了特別報導」於去年11月26日晚間開票節目，於08:11出現屏東縣長侯選人周春米、蘇清泉2人的得票錯置，相關人員發現錯誤後於08:12進行更正，08:46主持人鄭弘儀以口頭說明錯置情況，蘇清泉也出現時間差的前多後少情形。

NCC決議認為情況為並未達損害公共利益程度，決議函請三立改進以下事項：
(一)選舉開票報導涉社會重大利益，對於開票數據應有所依據；新聞標題及報導內容，應謹慎處理，力求精確。
(二)有關票數誤植乙節，應檢討內控處理流程、計票系統防呆措施與即時糾正錯誤之危機管控機制，提出修正之標準作業流程，並將本次案例列為教育訓練參考。
(三)於選舉開票前或報導時，應向觀眾清楚說明電視台自行計票方式，包含電視台報導之票數來源及計算方式。
(四)本案請提出具體改善計畫，並送新聞自律委員會審議後於公司網站對外公告周知，並函送本會備查。

▲▼九合一大選 開票 投票所 計票。（圖／記者屠惠剛攝）
▲111年九合一大選開票所計票情況。（圖／記者屠惠剛攝）

民視新聞台於111年11月26日「民視晚間新聞開票最速報2」節目，出現台北市長陳時中票數一直比蔣萬安高，而其他電視台是蔣的票數一直高於陳，NCC官員表示，據了解是因民視計票來源有陳時中志工，因個人意願與開票結果有落差而影響報票。

NCC同樣也認為其情節未達損害公共利益程度，決議函請民視改進以下事項：

(一)有關選舉開票報導之票數應有所根據，保留計票相關紀錄供事後查核，並建立合理謹慎之計票/報票程序及內控查核機制，加強相關工作人員教育訓練及事前準備作業，避免發生開票數長時間停滯或誤差等問題。
(二)於選舉開票前或報導時，應向觀眾清楚說明電視台自行計票方式，包含電視台報導之票數來源及計算方式。
(三)本案請提出具體改善計畫，並送新聞自律委員會審議後於公司網站對外公告周知，並函送本會備查。
 

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