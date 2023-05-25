怨前夫偷吃竟給他死！騙往大陸買6殺手索命　再詐3100萬保險金

▲婦人夥同2男為了詐領保險金謀殺前夫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

22年前林婦不滿前夫外遇，夥同陳男及羅男，偽造其簽名投保3100萬鉅額保險，聯手將他騙到大陸旅遊，買通6名殺手將人活活殺死，最後因欠缺資料，保險無法理賠，案發後，林、羅判被處無期徒刑定讞、陳在大陸被判處死刑，去年釋放，彰化地院今審結，陳男在大陸服刑已超過15年，因此不用執行、褫奪公權4年。

回顧整起案情，當年49歲林婦在台中經營牛肉麵店，共同商討陳欠羅的錢該怎麼還，雖然她與丈夫早在1988年離婚，但一談起丈夫仍對外遇棄家庭不顧頗為不滿，3人於是共謀要先將其丈夫辦理保險，再把人騙到大陸旅遊買殺手伺機殺害，接著再申請保險金三人朋分。

羅假冒林的丈夫簽名，先透過一名不知情的陳女找到一間壽險公司投保100萬、意外險500萬；接著再找到2間壽險公司先後投保1千萬、1500萬旅遊平安險，受益人皆為林與前夫所生的兒子。

2000年4月9日，陳依計畫找林女前夫前往大陸，羅則在6天後出發到大陸珠海，找了向男、張男、老張、程男、小上海、皮涼(瘦子)等6名殺手，陳、向2人先將陳男騙到廣東中山市沙朗附近路段，接著由向男、小上海、皮涼(瘦子)分持水果刀、剪刀朝頭、心臟猛刺，刀刀刺中要害，心臟被刺破造成失血性休克死亡，完事後，羅隨即交付人民幣4萬5千元，隔天逃回台灣。全案經大陸公安查獲，陳男被拘提羈押。

林婦及羅男於2000年被彰化地檢依共同殺人罪嫌起訴，被判無期徒刑定讞，但陳男在大陸被捕，經廣東省高級人民法院判處死刑，缓期2年執行，剝奪政治權利終身，其後經減刑8次，於108年8月14日執行期滿釋放，剝奪政治權利期限從108年8月14日起至去年8月13日，12月23日回到台灣。彰化地院今判陳男徒刑15年，因陳男在大陸服刑已超過15年，因此不用執行。