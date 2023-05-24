空缺近5個月！　大陸新任駐美大使謝鋒飛抵紐約履新

▲大陸新任駐美大使謝鋒抵達紐約履新。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸前駐美大使秦剛今（2023）年1月離任返中，接下國務委員、外交部長職務後，大使職務便懸缺近5個月。大陸前外交部副部長謝鋒於昨（23）日飛抵紐約，正式履新上任成為駐美大使，他在紐約機場提到，「我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。當前，中美關係遭遇嚴重困難，面臨嚴峻挑戰，我既感到使命光榮，更感到責任重大。」

公開資訊顯示，謝鋒現年59歲，在大陸外交體系歷練完整，還擔任過駐印尼大使和外交部駐港公署特派員，銜命接下駐美大使職務前，則是大陸外交部分管政策規劃、美大和拉美地區事務及翻譯工作的副部長。

謝鋒的「副部級」職等是大陸駐外官員中的最高層級，在歷任的12位駐美大使中，共有8人為副部級職等，顯示出大陸對美國的外交重視程度。此外，謝鋒曾在任駐美大使館參贊、外交部北美大洋洲司參贊、副司長、駐美大使館公使及外交部北美大洋洲司司長，對美國及西方國家有相當程度的了解，被認為是檯面上最合適的人選。

值得注意的是，謝鋒在副部長任內，曾妥善處理「孟晚舟事件」，最終獲得圓滿成果，同時，在 2021年11月舉行的首次中美元首視訊會談和2022年11月大陸國家主席習近平在峇里島與美國總統拜登的首次面對面會談，謝鋒都是與會長桌上的重要成員之一。

謝鋒表示，前一次在美國工作至今已經有13年，「13年來，世界發生很大變化，美國也發生很大變化，期待與美國各界人士廣泛接觸，近距離觀察和認識美國，同時探討推進交流與合作。」