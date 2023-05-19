肝帶原轉肝癌！花蓮男顯影劑過敏　對比劑超音波揪出無聲殺手

▲對比劑超音波影像更清晰。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

65歲陳先生為B肝帶原者，年初經腹部超音波的檢查，發現肝臟疑似有陰影，由於林先生有過敏史，曾經因注射顯影劑而出現嚴重嘔吐，再加上擔心輻射，與醫師討論後，接受「對比劑超音波檢查」，發現了1.5公分的小腫瘤，接受外科手術切除化驗確認為肝癌初期。



肝癌被稱為無聲的殺手，根據台灣肝癌醫學會資料指出，台灣每年有超過8千人死於肝癌，其中近6成發現時已經中晚期，門諾醫院有別傳統肝癌影像檢查，今年引進對比劑超音波，透過超音波搭配對比顯影劑技術，能更準確揪出早期、小型肝腫瘤，也可幫助醫師手術定位及術後即時評估治療結果，大幅提升治療的完整度。

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▲對比劑超音波影像清晰度（右）比一般超音波（左）高出許多 ，對醫師判讀 定位更有利。



門諾醫院腸胃內科醫師戎伯岩說，早期肝癌在超音波下不易被發現，門諾醫院引進新影像技術，超音波搭配對比顯影劑，解析度跟影像成像程度都較一般傳統超音波還要清新，幫助醫師即時判讀，且不同於電腦斷層及核磁共振檢查容易被民眾擔心的輻射、顯影劑安全等疑慮，對比劑超音波無輻射且經由肺部代謝顯影劑，更不傷害腎臟，適合洗腎或腎功能不佳的患者選擇使用。

▲對比劑超音波助醫師抓出更小的病兆。



此外，對比劑超音波可針對單一器官進行檢查，因看得更仔細，能抓出電腦斷層、核磁共振及一般超音波無法看到的小型腫瘤，位置、大小及邊界都能清楚呈現，第一時間有助於判別腫瘤的良性、惡性，幫助醫師及病患制定後續治療計畫。

醫師強調，對比劑超音波適合大多數患者，尤其對肝、脾臟方面有疑慮、疾病以及需要進行詳細檢查者，非常適合使用這項新的檢查技術，透過對比顯影劑的幫助，協助醫師抓出更小的病兆。為了提供民眾更優質、方便且快速的檢查，門諾醫院健檢中心也特地推出相關的健檢組套，讓東部民眾不必再捨近求遠，在地就能享有精密、精確、精緻的新式醫療與技術，為守護健康多一項選擇。

