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「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

▲輪胎大王老董前司機夥同2毒蟲盜墓。（圖／民眾提供）

▲輪胎大王老董前司機夥同2毒蟲盜墓恐嚇取財6千萬。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

被稱為「輪胎大王的」正新輪胎創辦人羅結，2019年去世後安葬在家族墓園內，他的司機因為缺錢花用，竟夥同兩名友人，盜取羅結的骨灰，向家屬勒索6千萬元，彰化地院審結，依盜墓、恐嚇取財未遂等罪，將3人分別判處7月到3年8月不等刑期。

判決指出，凃姓男子任職於正新輪胎公司長達18年，因違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉遭公司發現自請離職，凃得知老董骨灰罈安葬處，因缺錢花用，於是找來張姓男子共同盜墓。

今年2月8日深夜，兩人持油壓剪開車前往墓園，破壞鐵窗及水泥牆等偷走羅結的骨灰罈，交由凃保管，林姓男子得知張要向羅家勒財物，於是打電話給羅媳「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」、「現在都是不說就對了，那沒關係我就毀了他、你爸的東西報社公開」。

膽小的林，發現張、涂居然是拿骨灰恐嚇取財，嚇得退出。

▲輪胎大王老董前司機夥同2毒蟲盜墓。（圖／民眾提供）

▲輪胎大王老董前司機夥同2毒蟲盜墓恐嚇取財6千萬。（圖／民眾提供）

張男於2月12日再傳送骨灰罈照片及文字簡訊給羅媳，「我們只求財」、「這個東西一定歸還」、「只要我們拿到我們要的保證歸還」、「你們最好不要報警你」、「你們的一切我們都很了解」、「只要報警馬上公開各大媒體」、「準備6千萬、三點之前準備好」，你們也可以去山上看一下，「記住我們只求財、不求事」，「好了、回訊息不要打電話我會打給你」、「如果不理我就丟蓂池」、「那我會傳毀掉的影片給你們看又會傳上各大媒體」等。

張男一直未得到羅媳回覆， 2月14日16時37分許，再傳訊「不處理壞掉拍影片放開世界國際網站最好是不要再拖了」、「那就把現金準備好、我們拿到，你就可以要回你老爸了」、「好了再跟我說」，15日再使用手機傳送「今天中午之前準備好」、「我說保證完整歸還不要再說那些」、「不然就公開」、「剩下一個小時12點一到自己看著辦」等文字簡訊。

羅子及羅媳收到恐嚇取財訊息後，報警處理，警方於15日當天將凃、張逮捕到案，並將骨灰罈歸還家人，2月17日拘提林到案，3人被檢方依依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰及依共同恐嚇取財未遂罪嫌起訴。

法官審酌張、凃竟以發掘羅結墳墓，盜取骨灰恐嚇其子媳以獲得鉅額款項，除了造成墳墓損害外，已造成家屬於痛失親人承受無限感傷後，再次無端遭臨精神的打擊，違反社會善良風俗甚鉅。

另考量被告凃男原任職羅胎公司長達18年，因其違反員工忠實義務及工作規則，並有不法行為情節重大，經廠商檢舉遭公司發現後而自請離職等情，為了還270萬元債務而與張共同謀畫，可謂惡行重大。而張為貪圖錢財即與凃共謀邀林加入恐嚇勒索。再念及被告3人犯後均坦承犯行，尚有悔過之心，張、凃依共同發掘墳墓而盜取火葬之遺灰，累犯，各處有期徒刑3年8月。林男依共同恐嚇取財未遂罪，累犯，處有期徒刑7月。全案可上訴。

羅結是彰化員林人，身價902億，全台第6大富豪，小學畢業後以賣蜜餞維生，再進入當地輪胎行當起學徒，其後創立「大新輪胎」，以自行車換胎及補胎為主要業務。1951年，羅結曾與友人合資設立連新輪胎，後因理念不合而拆夥，1982年與東洋橡膠（Toyo）簽訂技術合作，1983年成功開發出第一條鋼絲輻射層轎車胎，打造出營業額上千億的台灣輪胎龍頭企業。2019年逝世後為大村公所挹注20億遺產稅，在地方傳為佳話。

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