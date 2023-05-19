台馬剿滅吉隆坡水房！月租15萬藏身豪宅　「控肉飯」詐團落網

▲彰化地檢署指揮警方到馬來西亞逮詐團。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢今年2月間由檢察官鄭文正指揮員林分局及南打，破獲一起假投資案，「控肉飯」詐團涉嫌利用人頭帳戶取款美金13萬3千餘元，檢方得知，犯嫌為躲避查緝，將洗錢機房、水房設於馬來西亞，共有12名成員住在月租15萬元豪宅內，由南打會同馬國警方實施攻堅，17日押解陳男及3名通緝犯，已羈押禁見。

檢方指出，蔡、陳、張及楊合組「控肉飯」詐欺集團，以假投資及線上博弈，高獲利引誘不知情民眾落入陷阱，2月6日曹姓被害人在詐團張姓成員監視下，到員林市玉山銀行臨櫃取款美金13萬3335.1元，被機警的行員發現帳戶有問題， 5月15日蔡、陳、張及楊等4人以違反犯組織犯罪防制條例、詐欺取財、剝奪人之行動自由、洗錢防制法、人頭帳戶曹男依違反刑法幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌提起公訴。

▲彰化地檢指揮警方會同馬來西亞警方抓詐團。（圖／彰化地檢提供）

經檢警深入追查，發現狡猾的犯嫌設斷點將洗錢水房藏身在馬來西亞，隨即指揮南打，派員前往並會同當地警方實施搜索，南打中心調查、該詐欺集團藏身在馬來西亞首都吉隆坡一處高級社區大樓內，租賃多處大坪數豪宅，分別作為詐欺話務機房、洗錢水房、員工宿舍使用 ，月租金高達15萬元。

馬來西亞警方於4月12日針對上開地 點實施搜索，在現場逮捕以台籍詐欺通緝犯陳男為首的12名犯罪嫌疑人 ，其中有6人正因案通緝，大多於2021年潛逃出境，同時查扣筆記型電腦 7台、手機18支、平板電腦1部、網路設備2組等相關犯罪證物。

5月17日先押解機房成員陳男及周、劉、邱等3名通緝犯回國，檢察官訊畢認涉嫌詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、串證之虞，於昨(18)日向法院聲請羈押禁見獲准。