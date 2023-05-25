嘉義市寵物友善　首座寵物公園東區啟用西區規劃中

▲嘉義市首座寵物公園正式啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園正式啟用，以飼主角度規劃毛孩與飼主的親子休憩及遊玩空間，打造讓毛孩自由跑跳的綠地運動場，讓毛孩們放電、練體力還可練肌力，完成動物友善城市最後ㄧ哩路。市長黃敏惠也宣佈西區寵物公園設立勢在必行，現正積極規劃中，請市民拭目以待。

黃敏惠表示，嘉義市以興建「動物保護教育園區」、首推「寵物友善空間」認證標章，制訂「嘉義市動物保護自治條例」以及「啟用寵物公園」為四部曲，打造動物友善城市。今日嘉義市首座寵物公園的啟用，是朝向動物友善城市目標邁進的一大步，期待未來持續進步，打造世世代代好徛起，大大小小攏佮意之餘，連「大汪小汪也歡喜」的宜居城市。

黃敏惠提到，嘉義市推動動物友善城市，曾歷經努力爭取經費過程，感謝議會在預算上的支持以及各界的關心，讓動物保護教育園區於108年9月完工啟用。園區啟用後，積極推行友善動物政策，除了動物救傷、認養活動、免費植入晶片、寵物登記及狂犬病疫苗施打，也辦理飼主責任教育講座及動物絕育補助等活動，希望給毛孩幸福健康的「嘉」庭生活。去年更領先彰、投、雲、嘉首推「寵物友善空間」認證標章，由市府攜手店家，共同打造友善「毛親子」的空間，現寵物友善空間已成長為40家，歡迎所有家長帶著毛孩來嘉遊玩，享受毛親子的友善時光。

黃敏惠強調，毛孩是我們的家人，嘉義市在去年12月18日亦率雲嘉南之先，正式施行「嘉義市動保自治條例」，在促進動物福利同時，也維護公共安全，讓嘉義市在動物保護觀念上又向前邁進一步。首座寵物公園在今日正式啟用，代表嘉義市向動物友善城市更近ㄧ哩路，希望未來在全民共同努力之下，讓嘉義市成為全台最幸福的動物友善城市。黃敏惠市長也預告，市府目前正積極在西區尋找適合建置寵物公園的基地，西區寵物公園勢在必行，請市民拭目以待。

嘉義市政府建設處長田長沛表示，為提供毛孩親子家庭一處可以共玩同樂的戶外空間，嘉義市耗資521萬元在綠映水漾公園打造嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園。寵物公園整體配置包含專屬大型犬(９ＫＧ以上)、小型犬(９ＫＧ以下)的放電草坪，還有專屬大、小型犬的訓練區及照護區等。專屬大、小型犬的放電草坪皆設有圍籬及兩層門設計的安全設施，大、小型犬通過第一層門解下鏈繩後，確認不會爆衝，即可通過第二層門，進入草坪區自由暢快奔跑，飼主則可坐在休憩區觀看毛孩活動情形，主人毛孩皆歡喜。專屬大、小型犬的訓練區並分別設有跨欄、跳矮樁及步行橋等飼主能牽繩陪同訓練的遊具，讓毛孩練完體力之後，還可練肌力。園區同時設有提供毛親子皆能飲用的RO飲水設施的棚架休憩區、狗便袋封閉式垃圾桶及運動完還可洗手腳的清潔區等，從飼主視角出發，呵護毛孩。

市府表示，110年6月啟用的綠映水漾公園，緊鄰動保園區，全區面積約2.48公頃，公園有完整草坪、廁所、洗手洗腳設備提供民眾散步、溜狗等活動後使用。因應「嘉義市動物保護自治條例」實施，於111年12月18日正式施行，寵物出入公共場所需使用鏈繩等相關規定，因此進一步利用綠映水漾公園現有草坪基地，融入寵物、飼主及一般民眾三方需求，打造成專屬毛孩的寵物公園。

市府也說明，寵物公園設有告示牌，說明寵物活動區及環境使用須知，包含大、小型犬定義、開放時間及相關注意事項等，入園也須注意狗群間互動，避免發生互咬，隨手清狗便，敬請市民共同配合，一起維護優質的寵物友善公共空間。