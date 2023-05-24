嘉義夜市大戰　湖仔內夜市人擠人彌陀夜市攤商不搬遷文宣迎戰

▲嘉義市湖仔內夜市５／１９開幕遇大雨，今天正式迎來人潮現場人山人海 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市湖仔內夜市選與鄰近彌陀夜市都在周三、周五營業，也在5/19隆重開幕，開幕當天雖遇大雨但仍有不少攤販及民眾到場。擺除開幕日大雨的洗禮，5/24也迎來真正的開幕人潮，現場人山人海，頗具人氣，但同時段營業的彌陀夜市也在不少攤位貼出不搬遷的文宣下，各有彼此的擁護者，嘉義市兩大夜市正式對決。

▲ 嘉義市湖仔內夜市開業人車湧入。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市湖仔內夜市位於湖仔內路及湖美8路是嘉義市新興重劃區，一旁更是嘉義縣水上鄉民生社區，開設前也讓民眾迎頸期盼，5/19開幕當天遇上大雨無法看出真正吸鈔實力，記者5/24親訪倆夜市，只見湖美民眾老攜少來到這個約200攤新開幕夜市，店家有蚵仔煎、蒙古烤肉、牛排、炸雞，大魷魚等平價美食，現場宛如人龍，有人說湖美夜市動線和台南花園夜市、大東夜市有點類似，讀者們可以比較看看。

▲ 嘉義市彌陀夜市設有停車場，強調不搬遷。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義彌陀夜市位於立仁路上，本身具有汽機車位，對面更有收費停車場，相較於湖子內夜市停車空間及動線較佳，讓不少民眾選擇前往。





▲ 嘉義彌陀夜市人氣攤位強調不搬遷。（圖／記者翁伊森攝）

有民眾表示，湖仔內夜市明顯對向攤位間距較靠近約3米，加上人潮多，較有人擠人逛夜市的感覺，但彌陀夜市雖被拉走人潮，但攤位之間的間距較寬約有3.5米，試圖營造悠閒逛夜市的感覺，也有五點多開市選逛湖仔內夜市的民眾，中場6、7點就因為人潮因素轉向彌陀夜市，讓彌陀夜市在晚餐時段也湧進不少人潮。