腸病毒升溫　嘉義市籲民眾加強環境清消及個人衛生

▲▼ 腸病毒升溫 嘉義市衛生局籲請家長及教托育機構加強環境清消及個人衛生 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內近期腸病毒疫情持續升溫，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期全國腸病毒就診人次呈快速上升且高於2017年以來同期，疫情傳播風險持續上升；社區傳播的腸病毒型別目前以克沙奇A型為多，同時有腸病毒71型及D68型病毒活動，今(112)年截至上周5月7日國內腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別為腸病毒D68型、克沙奇A型、伊科病毒 21 型。

嘉義市政府衛生局籲請教托育機構人員加強居家環境、教室及遊樂設施等的通風、整潔與消毒，提醒幼童返家或進食前皆須確實以肥皂正確勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，把握「洗手5時機：吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，時時刻刻勤洗手，保護自己也守護他人的健康。家中幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

衛生局為降低病毒於校園及社區中的傳播風險，今年已完成職保姆及托嬰中心、產後護理之家、幼兒園、國小等學校護理師、衛生組長教育訓練，並實地查核及輔導嘉義市21家國小、71家幼兒園、3家產後護理之家、7家托嬰中心、2家托育家園等洗手設備、校園環境清消及漂白水泡製正確方式。籲請家長及嬰幼兒照顧者及須加強家人及兒童個人衛生習慣，以降低傳播風險。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到醫院就醫，掌握黃金治療時間，嘉義市的腸病毒重症治療醫院有「嘉義基督教醫院」及「天主教聖馬爾定醫院」。

衛生局也籲請民眾注意，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行擦拭地板、玩具、門把及扶梯等環境消毒，降低病毒傳播的風險。民眾如有相關問題，可參閱疾管署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)或撥打嘉義市衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。