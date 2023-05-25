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嘉義市打造老化高齡友善城市　銀髮人才服務據點揭牌

▲▼嘉義市銀髮人才服務據點揭牌 打造活躍老化高齡友善城市」。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市銀髮人才服務據點揭牌 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市自108年7月起，成立全國首創「嘉義市橘世代生涯發展中心」， 開啟一連串的活躍老化創新方案，作為活躍老化示範城市，更揭牌成立「嘉義市銀髮人才服務據點」，黃敏惠市長、勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心劉達源主任、多位議員及貴賓皆共襄盛舉見證嘉義市持續實踐高齡友善城市的願景，黃敏惠表示，未來該據點將提供全方位銀髮就業準備服務，包含一對一專業職涯諮詢、就業促進講座、職缺媒合，推動銀髮友善就業環境。

黃敏惠表示，嘉義市政府向來重視「壯世代」身心健康，早在100年即領先全台成為第一個「高齡友善城市」，超前佈建高齡友善設施，為嘉義市政府在照顧中高齡市民的方向奠定下穩固的基礎。108年全國首創成立「嘉義市橘世代生涯發展中心」，更加全面且完善輔導銀髮人才走向更適切及精彩的第三人生，並且更將此概念融入十大旗艦計畫中樂齡勇壯城策略之一，期待推廣世代交流及合作，讓長者皆有工作、經濟無虞，打造健康快樂及活躍老化的高齡友善城市。

黃敏惠表示，啟用的嘉義市銀髮人才服務據點，未來將為嘉義市中高齡及高齡者，以及有勞動力需求的廠商提供各項就業培力、媒合服務，以期建立高齡友善職場環境，讓銀髮勞動力能獲得充分發展，協助嘉義市銀髮民眾再創新價值，讓相對穩定、具抗壓性的銀髮勞動力持續發光發熱，讓長輩能夠生產老化、持續貢獻。

儀式當天也特別邀請耐斯企業分享進用中高齡者的經驗，社會處表示，銀髮人才服務據點可以為嘉義市在地中高齡者職涯的再出發，提供最切合需求、最「接地氣」的服務；也協助有人力缺口的企業夥伴能獲得最優質的銀髮勞動力；此外，社會處正在規劃辦理高齡友善職場標章認證，讓這些進用中高齡者的優質廠商獲得肯定與表揚，希望能攜手共創勞資雙贏，達成「職涯銀家 就業嘉一」的願景。

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