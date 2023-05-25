打造行人友善城市　嘉市6處行人專用時相及2處行人綠燈早開路口

▲嘉義市實施6處行人專用時相及2處行人綠燈早開路口 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為守護行人安全並考量民眾需求，逐步針對路口人本交通設施進行提升與優化改善，截至5月15日底止，計有247處路口設有行人專用號誌(小綠人)；為持續提升人本交通環境，市府亦持續於人車流較大，且易產生路線交織處增設行人專用時相，並配合行人需求陸續擴充設置，讓車輛與行人在路口可能產生的衝突減到最低，打造行人友善城市。

市府交通處表示，嘉義市於人車流量較大且人行及車行路線易交織路口實行「行人專用時相」、「行人綠燈早開」等措施，以守護行人安全。設置行人專用時相或是行人綠燈早開的主要考量為，當行人穿越路口時，易與同時相轉向車輛動線衝突較嚴重者，則採用特殊號控、時間隔離方式減少潛在交通衝突。就嘉義市經驗而言， ????字型、????字型路口加上行人較多的火車站周邊、中小學附近、大公園等，常有上述的潛在衝突較多的情形。

交通處說明，為減少人車動線交織衝突，市府已於民族路與文化路、中山路與林森西路、文化路與友愛路、新榮路與永安街、宣信街與南興路、以及中興路與八德路等6處路口設置實施行人專用時相，體育路與興業東路、垂楊路與文化路等2處則實施行人綠燈早開。設置以來反應良好，亦大幅減少人車衝突，將持續觀注行人使用狀況及車流紓解情形，在不減損行人安全前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段。