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「粉紅超跑」又來了！　白沙屯媽祖10／7～10／8首度遶境嘉義市

▲▼ 歷史上第一次！白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市遶境 歡迎全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 歷史上第一次！白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市遶境 歡迎全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠去(111)年12月31日受大福興宮邀請，一同前往白沙屯拱天宮致贈大帖邀請白沙屯媽祖來嘉遶境賜福，經請示白沙屯媽祖同意後，訂於今(112)年10月7日至10月8日國慶連假來嘉遶境祈福，白沙屯拱天宮主任委員洪文華等一行人在嘉義市大福興宮主任委員曾東本等人陪同下，蒞臨嘉義市政府拜會商討有關交管、駐駕路線等事宜，黃敏惠除了感謝大福興宮邀請及白沙屯拱天宮一同全力促成，更歡迎今年國慶連假，全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！

▲▼ 歷史上第一次！白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市遶境 歡迎全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！ 。（圖／嘉義市政府提供）

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黃敏惠表示，今年為諸羅建城320周年，在這特別的時刻白沙屯媽祖將首次來嘉賜福，實在令人興奮感動，感謝大福興宮的邀請、更感謝白沙屯拱天宮洪文華主任委員特地帶領團隊來嘉義市討論細節、勘查路線，希望在事前能夠有更詳細的規劃，為嘉義市帶來宗教觀光人潮的同時，市府也將全力協助交通管制，讓活動圓滿完成。

黃敏惠也呼籲信徒屆時來嘉遶境時為避免塞車，可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位皆有整合，再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證免費搭乘紅、黃，綠三線市區電動公車。

▲▼ 歷史上第一次！白沙屯媽祖將於10月7日、8日來嘉市遶境 歡迎全國信徒來嘉追「粉紅超跑」！ 。（圖／嘉義市政府提供）

民政處表示，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖每年徒步400公里往返雲林北港朝天宮進香，已有逾百年歷史，也被列為「國家重要無形文化活動資產」。其最大特色是沒有固定期程和路線，全依媽祖旨意而行，沿途充滿挑戰與驚奇，信徒卻總能在未知旅程覓得一份內心安定力量。每年白沙屯媽祖南下北港進香時，總是會有近十萬名「香燈腳」隨香，媽祖神轎也被稱為「粉紅超跑」，顯示媽祖信仰的無遠弗屆。

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